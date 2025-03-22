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Марина Григоренко
Вена – один из самых красивых городов Европы / фото Марина Григоренко

Уикенд в Вене: как почувствовать настоящую атмосферу австрийской столицы

09:03, 22.03.2025
9 мин. Туризм

Очаровательная Вена является одним из главных must visit в Европе, куда ежегодно стекаются миллионы туристов. И весна – это идеальное время посетить австрийскую столицу, пока туда еще не добрались летние толпы. УНИАН.Туризм расскажет, что стоит успеть увидеть в Вене за пару дней.

Вена – это город контрастов, где помпезные барочные дворцы, величественные готические соборы и роскошные парковые комплексы соседствуют с хипстерскими клубами, модными кофейнями и музеями современного искусства.

Город может влюбить в себя с первых минут всем своим богатством и свободомыслием, а может раздражать бешеными толпами, завышенными ценами и русской речью на каждом шагу (там действительно очень много русских и сочувствующих им украинцев, часто пророссийских взглядов). Но, так или иначе, это тот город, который стоит того, чтобы хоть раз туда заглянуть.

Вена – это очень известный и популярный туристический город, о котором уже многое сказано, поэтому мы не будем обременять уважаемых читателей лишними фактами из Википедии. Вместо этого расскажем о наших любимых местах и занятиях в австрийской столице, которые помогут по-настоящему почувствовать атмосферу этого сказочного города.

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Прогуляться по Бельведеру

Этот дворцовый комплекс в барочном стиле, пожалуй, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей австрийской столицы. Возведен он был в начале 18 века для одного из известных полководцев, однако в первой половине 20 века его превратили в музей искусства.

Во дворце представлены несколько постоянных и временных выставок, охватывающих как современное, так и классическое искусство, а также просто знакомящие посетителей с роскошными интерьерами. Например, весной 2025 года среди прочего там можно посмотреть новую выставку работ Густава Климта, а также подборку словенской живописи.

Знаменитый Венский Бельведер / фото Марина Григоренко

Билеты на посещение музеев Бельведера лучше покупать заблаговременно онлайн через его официальный сайт – так будет дешевле и можно избежать очередей в топ сезон. Посетителям предлагается несколько вариантов билетов – как для посещения отдельных экспозиций (от 9,30 до 17,50 евро, в зависимости от выставки), так и комбинированные предложения для посещения нескольких коллекций (от 25,90 до 28,20 евро).

Впрочем, если вам не хочется тратить время и деньги на блуждание по залам Бельведера, то можно просто прогуляться по его парковой зоне вокруг дворца – это будет совершенно бесплатно.

По Бельведеру просто очень приятно гулять / фото Марина Григоренко

Здесь можно полюбоваться скульптурками пухленьких ангелочков, удивительными фонтанами и яркими цветами, а так же просто посидеть на скамейке и подумать о чем-то своем.

Венский Бельведер летом / фото Марина Григоренко

Полюбоваться шпилями

Еще одной узнаваемой локацией в Вене является знаменитый готический Собор Святого Стефана, построенный в течение 14-16 веков, который также содержит в себе элементы романской и барочной архитектуры. Это настоящее сердце столицы Австрии и, возможно, один из самых известных готических соборов Европы.

Собор Святого Стефана в Вене / Фото REUTERS

Именно на площади перед собором собирается больше всего туристов и устраиваются ярмарки, в том числе на Рождество.

Если же вы хотите попасть внутрь собора (а мы вам это очень рекомендуем), то стоит заранее посмотреть график его работы на официальном сайте.

Виды с башни Собора Святого Стефана / фото Марина Григоренко

При этом посещение основной части собора является бесплатным, тогда как на башню и в катакомбы можно попасть за дополнительную плату (последнее возможно только в составе организованной экскурсионной группы). Например, подъем на башню стоит 6,5 евро, а тур по катакомбам – 7 евро. Если же хочется осмотреть собор полностью, есть смысл приобрести комбинированный билет за 25 евро, который также дает право посетить музей собора, расположенный в отдельном помещении.

Внутри Собора Святого Стефана / коллаж УНИАН, фото Марино Григоренко

Впрочем, это не единственный собор Вены, достойный внимания. Например, мы очень рекомендуем посетить неоготическую Вотивкирхе, построенную в 19 веке, также в центре города. Эта церковь покоряет посетителей своей атмосферой – здесь часто устраиваются выставки и музыкальные концерты, да и вообще там приятно находиться даже глубоко нерелигиозным туристам. И зайти в нее можно совершенно бесплатно.

Вотивкирхе в Вене / коллаж УНИАН, фото Марина Григоренко

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной Карлскирхе, также известную как Собор святого Карла. Построенная в 18 веке, она является одним из самых выдающихся примеров знаменитого венского барокко. Посещение церкви для туристов является платным – 9,5 евро, приобрести билеты можно онлайн.

Карлскирхе в Вене / фото Марина Григоренко

Побродить по залам Альбертины

В Вене много музеев и различных дворцовых комплексов, но особенно хотелось бы выделить галерею Альбертина, которая является одним из самых известных в мире собраний оригинальных рисунков и печатной графики.

Альбертина снаружи / фото Марина Григоренко

В частности, здесь есть большая подборка рисунков итальянских мастеров, в том числе Леонардо да Винчи, работы французских авторов, в том числе Эдгара Дега, коллекция работ немецкого Возрождения, в том числе авторства Лукаса Кранаха-старшего и Альбрехта Дюрера, и рисунки мастеров Фландрии и Голландии, в том числе Иеронима Босха и Питера Пауля Рубенса.

Заяц Дюрера – один из символов Альбертины / фото Марина Григоренко

Кроме того, здесь бывают прекрасные временные экспозиции. Например, сейчас в галерее можно посмотреть работы Винсента ван Гога.

Посетители Альбертины могут увидеть как три отдельные экспозиции (билеты от 10 до 19,90 евро), так и все вместе по единому билету (24,90 евро). Приобрести их можно онлайн.

Кстати, по залам Альбертины также очень интересно гулять, все же когда-то это был дворец местной знати.

Заглянуть у Хундертвассеру

Также очень популярным среди туристов, которые ищут чего-то необычного, является Дом Хундертвассера, или Венский дом искусств. На самом деле это жилой дом, построенный в 1980-х годах по идее австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера.

Это довольно необычное здание, с неровным полом и стенами, ярко украшенными цветными и серебристыми плитками, разноцветными колоннами, куполами и деревьями, которые растут прямо из окон, на балконах и на крыше. В то же время внутренние стены дома открыты для граффити и оформления самими жителями.

Дом Хундертвассера в Вене снаружи / фото Марина Григоренко

Хундертвассер хотел сделать в Вене что-то похожее на архитектуру Гауди в Барселоне, но в австрийской столице эта идея не прижилась, потому там осталася только один его комплекс.

Дом Х ундертвассера в Вене внутри / фото Марина Григоренко

Сейчас в доме размещаются более 50 частных квартир, несколько офисов, два десятка частных и общих террас, рестораны, кафе, магазины и сувенирные лавки, а также зимний сад.

Наконец-то выпить тот знаменитый кофе

За австрийской столицей давно уже закрепилась репутация кофейной столицы Европы – от легендарного "на чашечку кофе в Вену" до признания местной кофейни лучшей на континенте в 2025 году.

И, действительно, в этом очаровательном городе чуть ли не на каждом шагу можно найти как современные хипстерские кафешки с новомодными коктейлями и креативными десертами, так и олдскульные кофейни в исторических зданиях, со всей этой позолотой и антикварным декором, где вас обслуживают официанты старшего возраста в белоснежных рубашках и атласных жилетах. Просто выбирайте что-то на свое усмотрение, что будет по душе.

Классическая венская кофейня / фото Марина Григоренко

Да, цены на кофе во многих венских заведениях могут быть несколько выше средних по Европе, но ведь и атмосфера того стоит, не так ли?

Кофе в Бельведере / фото Марина Григоренко

Кстати, выпить кофе можно в кафешке и в упомянутом выше Бельведере. Возможно, это был не самый вкусный кофе в моей жизни, впрочем, на самом деле очень даже хороший – и в волшебных интерьерах. Это было действительно по-венски атмосферно.

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Разумеется, это далеко не полный перечень того, что можно посмотреть в Вене. Но поскольку город большой и разнообразный, придется выбирать, что посмотреть в первую очередь.

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Несмотря на свои небольшие размеры, Австрия предлагает туристам множество невероятных мест за пределами столицы – авангардный Грац, сказочный Инсбрук, роскошный Зальцбург, живописный Халльштадт, волшебную долину Вахау и многое другое. И до каждого из них можно очень легко и сравнительно недорого добраться на поезде.

Марина Григоренко

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