Уикенд в Вене: как почувствовать настоящую атмосферу австрийской столицы

Очаровательная Вена является одним из главных must visit в Европе, куда ежегодно стекаются миллионы туристов. И весна – это идеальное время посетить австрийскую столицу, пока туда еще не добрались летние толпы. УНИАН.Туризм расскажет, что стоит успеть увидеть в Вене за пару дней.

Вена – это город контрастов, где помпезные барочные дворцы, величественные готические соборы и роскошные парковые комплексы соседствуют с хипстерскими клубами, модными кофейнями и музеями современного искусства.

Город может влюбить в себя с первых минут всем своим богатством и свободомыслием, а может раздражать бешеными толпами, завышенными ценами и русской речью на каждом шагу (там действительно очень много русских и сочувствующих им украинцев, часто пророссийских взглядов). Но, так или иначе, это тот город, который стоит того, чтобы хоть раз туда заглянуть.

Вена – это очень известный и популярный туристический город, о котором уже многое сказано, поэтому мы не будем обременять уважаемых читателей лишними фактами из Википедии. Вместо этого расскажем о наших любимых местах и занятиях в австрийской столице, которые помогут по-настоящему почувствовать атмосферу этого сказочного города.

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Прогуляться по Бельведеру

Этот дворцовый комплекс в барочном стиле, пожалуй, является одной из самых популярных туристических достопримечательностей австрийской столицы. Возведен он был в начале 18 века для одного из известных полководцев, однако в первой половине 20 века его превратили в музей искусства.

Во дворце представлены несколько постоянных и временных выставок, охватывающих как современное, так и классическое искусство, а также просто знакомящие посетителей с роскошными интерьерами. Например, весной 2025 года среди прочего там можно посмотреть новую выставку работ Густава Климта, а также подборку словенской живописи.

Билеты на посещение музеев Бельведера лучше покупать заблаговременно онлайн через его официальный сайт – так будет дешевле и можно избежать очередей в топ сезон. Посетителям предлагается несколько вариантов билетов – как для посещения отдельных экспозиций (от 9,30 до 17,50 евро, в зависимости от выставки), так и комбинированные предложения для посещения нескольких коллекций (от 25,90 до 28,20 евро).

Впрочем, если вам не хочется тратить время и деньги на блуждание по залам Бельведера, то можно просто прогуляться по его парковой зоне вокруг дворца – это будет совершенно бесплатно.

Здесь можно полюбоваться скульптурками пухленьких ангелочков, удивительными фонтанами и яркими цветами, а так же просто посидеть на скамейке и подумать о чем-то своем.

Полюбоваться шпилями

Еще одной узнаваемой локацией в Вене является знаменитый готический Собор Святого Стефана, построенный в течение 14-16 веков, который также содержит в себе элементы романской и барочной архитектуры. Это настоящее сердце столицы Австрии и, возможно, один из самых известных готических соборов Европы.

Именно на площади перед собором собирается больше всего туристов и устраиваются ярмарки, в том числе на Рождество.

Если же вы хотите попасть внутрь собора (а мы вам это очень рекомендуем), то стоит заранее посмотреть график его работы на официальном сайте.

При этом посещение основной части собора является бесплатным, тогда как на башню и в катакомбы можно попасть за дополнительную плату (последнее возможно только в составе организованной экскурсионной группы). Например, подъем на башню стоит 6,5 евро, а тур по катакомбам – 7 евро. Если же хочется осмотреть собор полностью, есть смысл приобрести комбинированный билет за 25 евро, который также дает право посетить музей собора, расположенный в отдельном помещении.

Впрочем, это не единственный собор Вены, достойный внимания. Например, мы очень рекомендуем посетить неоготическую Вотивкирхе, построенную в 19 веке, также в центре города. Эта церковь покоряет посетителей своей атмосферой – здесь часто устраиваются выставки и музыкальные концерты, да и вообще там приятно находиться даже глубоко нерелигиозным туристам. И зайти в нее можно совершенно бесплатно.

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной Карлскирхе, также известную как Собор святого Карла. Построенная в 18 веке, она является одним из самых выдающихся примеров знаменитого венского барокко. Посещение церкви для туристов является платным – 9,5 евро, приобрести билеты можно онлайн.

Побродить по залам Альбертины

В Вене много музеев и различных дворцовых комплексов, но особенно хотелось бы выделить галерею Альбертина, которая является одним из самых известных в мире собраний оригинальных рисунков и печатной графики.

В частности, здесь есть большая подборка рисунков итальянских мастеров, в том числе Леонардо да Винчи, работы французских авторов, в том числе Эдгара Дега, коллекция работ немецкого Возрождения, в том числе авторства Лукаса Кранаха-старшего и Альбрехта Дюрера, и рисунки мастеров Фландрии и Голландии, в том числе Иеронима Босха и Питера Пауля Рубенса.

Кроме того, здесь бывают прекрасные временные экспозиции. Например, сейчас в галерее можно посмотреть работы Винсента ван Гога.

Посетители Альбертины могут увидеть как три отдельные экспозиции (билеты от 10 до 19,90 евро), так и все вместе по единому билету (24,90 евро). Приобрести их можно онлайн.

Кстати, по залам Альбертины также очень интересно гулять, все же когда-то это был дворец местной знати.

Заглянуть у Хундертвассеру

Также очень популярным среди туристов, которые ищут чего-то необычного, является Дом Хундертвассера, или Венский дом искусств. На самом деле это жилой дом, построенный в 1980-х годах по идее австрийского художника Фриденсрайха Хундертвассера.

Это довольно необычное здание, с неровным полом и стенами, ярко украшенными цветными и серебристыми плитками, разноцветными колоннами, куполами и деревьями, которые растут прямо из окон, на балконах и на крыше. В то же время внутренние стены дома открыты для граффити и оформления самими жителями.

Хундертвассер хотел сделать в Вене что-то похожее на архитектуру Гауди в Барселоне, но в австрийской столице эта идея не прижилась, потому там осталася только один его комплекс.

Сейчас в доме размещаются более 50 частных квартир, несколько офисов, два десятка частных и общих террас, рестораны, кафе, магазины и сувенирные лавки, а также зимний сад.

Наконец-то выпить тот знаменитый кофе

За австрийской столицей давно уже закрепилась репутация кофейной столицы Европы – от легендарного "на чашечку кофе в Вену" до признания местной кофейни лучшей на континенте в 2025 году.

И, действительно, в этом очаровательном городе чуть ли не на каждом шагу можно найти как современные хипстерские кафешки с новомодными коктейлями и креативными десертами, так и олдскульные кофейни в исторических зданиях, со всей этой позолотой и антикварным декором, где вас обслуживают официанты старшего возраста в белоснежных рубашках и атласных жилетах. Просто выбирайте что-то на свое усмотрение, что будет по душе.

Да, цены на кофе во многих венских заведениях могут быть несколько выше средних по Европе, но ведь и атмосфера того стоит, не так ли?

Кстати, выпить кофе можно в кафешке и в упомянутом выше Бельведере. Возможно, это был не самый вкусный кофе в моей жизни, впрочем, на самом деле очень даже хороший – и в волшебных интерьерах. Это было действительно по-венски атмосферно.

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Разумеется, это далеко не полный перечень того, что можно посмотреть в Вене. Но поскольку город большой и разнообразный, придется выбирать, что посмотреть в первую очередь.

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Несмотря на свои небольшие размеры, Австрия предлагает туристам множество невероятных мест за пределами столицы – авангардный Грац, сказочный Инсбрук, роскошный Зальцбург, живописный Халльштадт, волшебную долину Вахау и многое другое. И до каждого из них можно очень легко и сравнительно недорого добраться на поезде.

Марина Григоренко

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