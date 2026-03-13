Весеннее тепло подходит к концу: синоптик рассказал, что будет с погодой в Украине дальше

Уже в ближайшие выходные погода начнет меняться.

Антициклон Konrad, благодаря которому в последние дни в Украине наблюдается сухая теплая погода, будет смещаться. Это приведет к изменению погоды уже в ближайшие выходные. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик из Черкасской области Виталий Постригань.

По его данным, 14 и 15 марта южный циклон несколько отодвинет область высокого атмосферного давления на север, что приведет к изменению ветров на восточное и северо-восточное направление. Из-за этого температура снизится на 2-4 градуса, предупреждает специалист. В частности, в Черкасской области ночью будет в пределах от 3º мороза до 2º тепла, а днем +9º...+14º.

На следующей неделе погода продолжит меняться. По предварительным расчетам, в начале новой рабочей недели на погоду будут влиять атмосферные фронты.

"Поэтому солнца станет меньше, пройдут отдельные дожди, дневная температура снизится до 5-10º тепла. В дальнейшем будет преобладать сухая и более прохладная погода", - спрогнозировал Постригань.

По его словам, интенсивное тепло снизит темп, а это замедлит развитие весенних процессов.

13 марта в Украине еще будет тепло и солнечно, а в дальнейшем погода изменится. Об этом также предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, уже с 14 марта станет прохладнее. Днем температура снизится до +10...+11 градусов, а с 17 числа станет еще холоднее - до +4...+10.

