Прага за $300: загадочный город тысячи шпилей, вкусной еды и уютных улочек

Дорога из Киева в Прагу

В путешествиях в Прагу есть один минус: из Украины туда до сих пор нет прямых авиарейсов от лоукостеров. Потому либо придется лететь с пересадкой на лоукостерах до Польши, а оттуда уже в саму столицу Чехии, либо же дорого, но зато прямым рейсом.

Так как мы ориентированы в первую очередь на бюджетные путешествия, сосредоточимся на первом варианте. Долететь до Праги будет проще всего с пересадкой в Кракове. Авиакомпания Ryanair предлагает билет из Киева до Кракова за 13-17 евро в одну сторону, если покупать его примерно за месяц до поездки. Иногда у компании бывают акции и распродажи, так что можно отхватить билет и за 9,99 евро (проверено автором материала). Лететь предстоит чуть меньше двух часов.

Единственный минус полета по такой приятной цене заключается в том, что самолет прибывает в Краков в 23:10 по местному времени. А это значит, что добираться до отеля вам придется на такси, ну или ночевать в аэропорту. За 15-минутную поездку придется выложить около 80 злотых, а это почти 600 грн – дороже, чем билет на самолет.

Улететь из Кракова в Прагу можно на том же Ryanair. Все как обычно: если покупать билет заранее, то можно получить его за 39-56 злотых, а это примерно 300-370 грн. Дорога займет всего час. Прибывает самолет в Прагу в 15:00, а потому вам будет очень удобно сразу по прилету заселяться в отель или хостел, ведь обычно заезд начинается только после 14:00.

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Если говорить о прямых авиарейсах, то добраться из Киева в Прагу за пару часов можно на тех же Czech Airlines или МАУ. В таком случае, если покупать билеты за пару месяцев до поездки, то можно найти предложения около 3000 грн в одну сторону. Если же захочется поехать спонтанно, то тогда на билеты дешевле 6000 грн рассчитывать даже не стоит.

Конечно, добраться из Киева в Прагу можно и прямым автобусом. Цена на билеты в основном колеблется в пределах 1500-2000 грн. Кроме того, тот же перевозчик Ecolines время от времени проводит акции, во время которых билет можно приобрести за совсем уж «смешные» 200 грн. Однако не стоит забывать, что в дороге вам придется провести ровно сутки. Поэтому следует подумать, стоит ли вам экономить подобным образом, ведь после 24-часов в автобусе вы вряд ли будете настроены на долгие прогулки по городу.

Общественный транспорт в Праге

Транспортное сообщение в Праге - одно из лучших в мире. Автобусы, троллейбусы, трамваи – все это ходит четко по расписанию, которое можно найти на остановках или на специализированных сайтах. Вероятность того, что ваш транспорт придет с опозданием хотя бы в минуту, действительно мала, а потому на остановки лучше приходить чуточку заранее.

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Система оплаты в общественном транспорте Праги заметно отличается от киевской. Здесь на все виды транспорта действует единая система билетов. Например, купив билет на 90 минут, вы можете проехать 20 минут на автобусе, 10 на фуникулере, 30 на метро и еще 30 на трамвае.

Билет на 30 минут стоит 24 чешских кроны (около 29 грн), на 90 минут – 36 крон (около 44 грн). Действовать он начинает с момента компостирования. При этом стоит учесть, что штрафы за безбилетный проезд в Праге действительно высокие – 1500 крон при оплате на месте (чуть больше 1810 грн). И рассчитывать на то, что контролеры сжалятся над туристами, не стоит.

Чтобы добраться до аэропорта «Рузине» в центр, нужно сначала сесть на автобус № 119, а затем на остановке Nádraží Veleslavín пересесть на метро. Автобус останавливается в двух шагах от станции, так что вы сразу поймете, куда идти. Билета на 30 минут хватит даже с учетом пересадки. Ехать нужно будет до станции Staroměstská.

Жилье для туристов в Праге

Для бюджетного туриста отличной заменой дорогим отелям станут хостелы. Если подойти к вопросу выбора с умом и потратить некоторое время на поиски, то вы обязательно найдете в Праге хостел, который не будет уступать дорогим отелям ни по удобству расположения, ни по чистоте и комфорту комнат. Зато будет значительно уступать по цене.

Так, забронировать себе койко-место в комнате на 8 человек в хостеле в центре города можно примерно за 250 грн с человека за ночь, за номер на двоих придется отдать 1300 грн за сутки. Для сравнения, номер в 4-звездочном отеле будет стоить примерно 3000 грн за ночь.

От себя могу порекомендовать Little Quarter Hostel: цены здесь весьма демократичные (от 220 грн с человека за ночь), а расположение невероятно удобное. Хостел находится в каких-то 500-ах метрах от Пражского града – одной из главных достопримечательностей Праги и в каких-то 10-15 минутах ходьбы до Карлового моста, ведущему в Старый град – исторический район Праги. Все главные достопримечательности города находятся в пешей доступности. Кстати, иногда бывают и приятные сюрпризы: то ли звезды так стали, то ли не было других свободных мест, но так как мы путешествовали вдвоем, нам сразу выделили двухместный номер, хотя заплатили мы за места в комнате на 10 человек.

Единственный минус жизни в центре города в том, что вы не найдете здесь сетевых супермаркетов с дешевыми ценами. Есть только небольшие магазинчики со скромным выбором товаров и очень высокими ценами. Так, за бутылку воды вы можете заплатить здесь около 100 грн. Чтобы скупиться подешевле, придется прогуляться от центра к спальным районам города примерно полчаса. Там, разумеется, найти большие супермаркеты уже не трудно. Есть и привычная всем нам Billa, в которой цены ненамного выше киевских.

Чешская кухня в Праге

Есть два блюда, которые, как считается, обязательно должны попробовать все туристы в Праге: это трдельник и вепрево колено. Сначала расскажем о первом. Трдельник или трдло - это полая трубочка, которую посыпают корицей или другими специями и сахаром. По факту это просто небольшой тоненький кусочек жареного теста. Наестся таким точно не получится, а стоит он ни много ни мало 50 чешских крон (около 60 грн). Не удивительно, что в переводе с чешского «трдло» означает дурак – выложив за ничем непримечательный кусок теста 60 гривень, чувствуешь себя и правда глупо. Поэтому, чтобы туристам было не так обидно, благодушные продавцы промазывают трдельник изнутри шоколадом, джемом или сливками. Вам могут даже положить в него шарик мороженого, но за это удовольствие, разумеется, придется доплатить.

А вот «Печено вепрево колено», напротив, наверняка, превзойдет ваши ожидания. Под красивым названием, которое сразу вызывает в памяти пиры викингов, скрывается обычная свиная рулька, запеченная в меде или вине. Состоит она из довольно жилистого мяса и жира. В ресторанах в центре города она обойдется вам в 250-300 крон (около 400 грн). Мы, немного прогулявшись, нашли за 230 крон. Кстати, многие рестораны в Праге вывешивают меню с ценами на улице, что весьма удобно, ведь можно ознакомиться с ним заранее и избежать неприятных сюрпризов, когда вам принесут счет.

Имейте ввиду, что пробовать свиную рульку нужно, когда вы очень голодны, так как одной порции с лихвой хватит, чтобы накормить двоих человек. Кроме того, это блюдо очень жирное, поэтому есть его лучше в обед, а не на ночь. К рульке вам обязательно подадут соусы и квашеную капусту, поэтому гарниры можно не заказывать. Таким образом, за свои 230 кроны (около 280 грн) вы вместе со спутником наедитесь до отвала и утолите чувство голода как минимум на полдня.

Знаменитое чешское пиво

Если ты не попробовал знаменитое пражское пиво, то считай, что в Праге ты не был. Любой турист знает, что такого вкусного пива он не попробует больше нигде (разве что Германия еще может потягаться). В то же время при большинстве пивных в Праге есть свои пивоварни, в которых изготавливают особые фирменные сорта.

Самой известной и популярной среди туристов пивной в Праге является пивная «Веерное депо» или Vytopna. Здесь все пиво к вашему столу доставляют особым способом, а именно – подвозя бокалы на маленьких паровозиках. Железная дорога пролегает через весь ресторан, посетителей здесь всегда много, а потому увидеть снующие туда-сюда паровозики можно довольно часто. Если вы придете в этот ресторан с детьми – им наблюдать за паровозиками, наверняка, очень понравится. В то же время, учитывая ажиотаж вокруг этого заведения, лучше все же позаботиться о бронировании места заранее.

Однако по нашему личному опыту, несмотря на то, что эта пивная – одна из самых разрекламированных, сложно сказать, что она чем-то особенно впечатляет. Выбор еды здесь небогатый, а пиво, по скромному мнению автора статьи, имеет специфический и не самый приятный вкус. Кроме того, помимо платы за еду, пиво и чаевых официанту, вам также придется заплатить по 25 крон за вход с человека. Так что будьте готовы к тому, что счет может оказаться несколько большим, чем вы ожидали. И, например, в неприметном ресторанчике, куда мы зашли попробовать вепрево колено, классический темный Kozel оказался гораздо вкуснее. Но это уже дело вкуса или как повезет.

Что посмотреть в Праге

Если вы принадлежите к тому типу туристов, которые шоппингу, посещению ресторанов или расслаблению в спа-отеле предпочитают долгие прогулки по городу с пристальным изучением шедевров архитектуры, то Прага – город точно для вас. Здесь замирать, восхищенно взирая на высокие шпили и потрясающей красоты соборы, приходится буквально на каждом шагу.

Пражский град

Это древняя крепость с живописными башнями, садами, дворцовым комплексом и историческими зданиями, где размещаются музеи. Пражский Град считается самой крупной резиденцией и одновременно самым большим замком в мире. А еще так как Пражский град находится на возвышении, с подступов к нему открывается прекрасный вид на город.

К его главным достопримечательностям относятся Собор святого Вита и Злата улочка. Собор святого Вита - это поистине шедевр готической архитектуры. Его башни уходят настолько высоко в небо, что не уместятся полностью ни в один объектив, какую бы позицию вы не заняли.

Величественные фасады собора украшает витиеватая каменная резьба, а над порталом его южного фасада вы сможете увидеть самую раннюю из ныне сохранившихся чешских мозаик под названием «Страшный суд».

Роскошный интерьер собора Святого Вита никого не оставит равнодушным: золото, словно кружевные стены, скульптуры, цветные витражи - все это хочется рассматривать вечно.

Вход в собор платный, но зато, купив билет, вы сможете осмотреть не только собор, но и некоторые другие достопримечательности, список которых будет указан на билете. К ним относится и Злата улочка с миниатюрными домиками, где, если верить легенде, жили алхимики, а на самом деле -ювелирных дел мастера. Однако если вы не хотите покупать билет, попасть на Злату улочку все равно можно: вход на нее бесплатный после 17:00. Советуем посетить улочку именно в это время, так как с наступлением сумерек она становится более загадочной и зловещей.

Староместская площадь

На ней стоит ратуша со знаменитыми астрономическими средневековыми часами (Пражские куранты), собор Святого Николая с хрустальной люстрой в форме короны и Тынский храм, который является одним из символов Праги.

К слову, Тынский храм является одним из самых величественных строений Праги. Над его фасадом возвышаются две 80-метровые башни, построенные в разное время. Если присмотреться, можно заметить, что башни несимметричны, что характерно для готического стиля. Башни украшают балюстрады и угловые башенки, которые делают храм похожим на сказочную декорацию.

Карлов мост

Мосту, который соединяет два исторических района столицы Чехии – Старе Место и Малу Страну, уже 661 год. Когда идешь по его брусчатке, перед глазами так и всплывают средневековые рыцари на лошадях и прекрасные дамы в каретах. Сейчас же это место тусовки музыкантов, художников и торговцев сувенирами.

Главным украшением Карлова моста являются 30 стоящих вдоль парапетов скульптур в стиле барокко, которые изображают почитаемых чешских святых и знаковых для народа личностей.

Мала Страна

Исторический район Праги «Малая Страна» отличается атмосферой милых старинных улочек, уникальными дворцово-парковыми комплексами и барочными фасадами, напоминающими иллюстрацию из книг со сказками.

Самая узкая улица – Винарна Чертовка

Ширина улицы Винарна Чертовка всего 70 сантиметров, и пройти по ней может лишь один человек: для этого движение регулируют светофоры.

В наши дни эта «улица» является ничем иным, как рекламным ходом ресторана «Чертовка», расположенного у ее конца. Раньше это был пожарный проход между домами, а теперь каждый турист, который решит пройтись по улице, неизменно попадает ко входу в ресторан.

Музей секс-машин

Ну а для тех, кто хочет придать своему путешествию в Прагу немного пикантности, здесь есть Музей секс-машин. В нем представлены более 300 экспонатов, в числе которых секс-кибермашина. Здесь также демонстрируют старинные эротические фильмы, снимки и эротическую одежду. Посмотреть выставку могут только совершеннолетние посетители.

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Прагу недаром называют «сердцем Европы». Она не похожа ни на один другой европейский город и в то же время вобрала в себя лучшее от каждого из них. Без сомнений, один раз приветливо встретив вас своими таинственными огнями, Прага навсегда останется в вашей памяти.

Ольга Броскова