Доллар продолжает дорожать: курс валют в Украине перед выходными

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,00 грн, а евро – 50,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 13 марта, подорожал на 10 копеек и составляет 44,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,30 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,61 грн/евро, а курс продажи - 51,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 13 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 марта – 43,98 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

