Муж Элтона Джона рассказал о его состоянии здоровья: 'Он борется'

Ранее сообщалось, что у артиста проблемы со зрением.

Муж известного британского музыканта Элтона Джона - Дэвид Ферниш - рассказал о состоянии здоровья звезды.

Не секрет, что обладатель пяти премий "Грэмми" несколько лет назад заразился инфекцией глаза во Франции. Из-за этого Джон ослеп на правый глаз, а левый глаз стал хуже видеть. Несмотря на сложное и длительное лечение, 78-летний артист все равно не смог восстановить зрение.

В 2025 году Джон перенес также операцию на ногах, а еще раньше рассказывал, что медики удалили ему аппендикс и миндалины. Но по словам Ферниша, Элтон чувствует себя лучше и больше времени уделяет семье.

"Он замечательный. Он продолжает бороться. Он занят делами и движется вперед. Он счастлив быть дома с нашими сыновьями. Вот почему он отошел от гастролей. Мы действительно любим воспитывать детей, мы любим нашу семью, мы любим быть вместе, и это для нас все", - рассказал Дэвид изданию Daily Mail.

К слову, ранее сам артист признавался, что 2025 год был для него довольно сложным.

"Это было ужасно. Поскольку я потерял правый глаз, а с левым он уже не так хорошо, последние 15 месяцев были для меня тяжелыми, потому что я не мог ничего видеть, ничего смотреть, ничего читать. У меня была невероятная жизнь, и есть надежда. Мне просто нужно быть терпеливым, надеясь, что когда-нибудь наука поможет мне в этом", - говорил Джон.

Напомним, ранее стало известно, что Элтон Джон создал украшение из собственной коленной чашечки.

