Появилось видео, как атомная субмарина РФ нового поколения запускает сверхзвуковую ракету

Атомная подводная лодка "Казань" принадлежит к четвертому, последнему на сегодняшний день поколению субмарин.

Атомная подводная лодка "Казань" выполнила стрельбу сверхзвуковой универсальной противокорабельной ракетой "Оникс". Соответствующее видео выложила "Объединенная судостроительная корпорация".

По словам россиян, стрельбу вели из подводного положения по морской цели, которая выполняла роль корабля условного противника и находилась на расстоянии до 300 км. Кремлевское Минобороны отмечает, что головная часть ракеты поразила морскую мишень.

Субмарины проекта 885/885М: справка УНИАН

К-561 "Казань" является одной из новейших атомных подводных лодок оккупантов. Она была принята флотом РФ в 2021 году. Субмарина принадлежит к проекту 885/885М "Ясень/Ясень-М". Это самый современный тип многоцелевых атомных подводных лодок, которые есть в арсенале России.

Такие субмарины несут большое количество разнообразного вооружения, которое позволяет поражать цели на суше, на морской поверхности и под водой.

По данным из открытых источников, на лодке проекта 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" установлено 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом побортно в районе ограждения выдвижных устройств. За ограждением находятся 8 вертикальных ракетных шахт, в которых размещаются ракеты "Оникс", "Циркон" или "Калибр".

Российские субмарины - другие новости

Напомним, в декабре 2025 года СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ успешно атаковали российскую субмарину с помощью подводного дрона Sub Sea Baby.

По словам специалистов, дрон фактически вывел из строя подводную лодку. Это стало первым в мире подтвержденным случаем успешной атаки подводного дрона на субмарину.

Позже сообщалось, что "подстреленная" российская субмарина более месяца ржавела в порту, несмотря на заверения российского Минобороны, что атака дрона не нанесла ущерба.

