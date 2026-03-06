Чтобы удалить грибок между плиткой, применяют копеечное подручное средство.

Черная масса между квадратами плитки представляет собой смесь жира, грязи, мыльного налета и грибка. Во время уборки все это смывается с кафеля и накапливается в промежутках. Под действием горячей температуры смесь лишь закрепляется, поэтому как сделать швы между плиткой белыми - задача не из простых.

Чем отмыть швы на плитке, важно знать абсолютно каждому, ведь это не просто эстетическая проблема. Плесень может выделять в воздух токсины и оседать на легких. Поэтому если вы заметили грибок на затирке, начинать борьбу стоит как можно скорее.

Чем отмыть грязные швы между плиткой

Стыки в кафельном покрытии легко отмываются копеечным подручным средством. Это пищевая сода - абразивное и при этом мягкое вещество с очищающими свойствами. Именно из нее готовят пасту для удаления грибка. Есть исключения - таким порошком нельзя чистить мрамор и натуральный камень.

Перед тем, как отмыть швы на плитке, смешайте полстакана соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая кашица. Также подготовьте ненужную зубную щетку и мягкую тряпочку. Содовую смесь нанесите на швы и оставьте на 20-60 минут в зависимости от степени загрязнения. После этого потрите стыки щеткой и вытрите остатки мокрой тканью.

Если такой способ не помог, то для усиления чистящих свойств к соде добавляется перекись водорода и средство для мытья посуды. Рецепт такой: 120 граммов соды, 30 мл перекиси и несколько капель моющего вещества. Перемешайте и нанесите массу между кафелем на 10 минут. Далее поверхность чистят методом, упомянутым выше.

Наконец, есть третий связанный с содой способ, как убрать черноту в швах плитках. Для него содовую кашицу дополняет уксус. Его заливают в пульверизатор и опрыскивают массу из первого метода. Это провоцирует реакцию шипения: полученная пена разъедает грязь и упрощает ее удаление.

При этом не менее важно запомнить, чем очистить швы на плитке нельзя ни в коем случае. Не стоит использовать для этого жесткие щетки, металлические скребки, а также хлорку и соляную кислоту. Затирка - материал довольно чувствительный и легко повреждается. К тому же есть риск поцарапать плитку.

