Соединенные Штаты Америки отменяют нефтяные санкции против России до 11 апреля 2026 года с возможностью пролонгации этого решения.

Де-юре, это узаконивает то, что и так работало де-факто. Ведь после отмены санкций в отношении Индии стало понятно, что эти самые санкции просто ненужны. То есть, в ситуации, когда 90% российской нефти продается в Китай и Индию, а санкции против Китая не работают, санкции превратились в комическую формальность. США, к сожалению, расписались здесь в собственном бессилии.

Сколько зарабатывает Россия на войне в Иране? Эксперты берлинского центра Карнеги подсчитали, что рост цены на нефть на 10 долларов дает российскому бюджету плюс, примерно, 1,6 млрд долларов. Сейчас цена выросла на плюс-минус 40 долларов. Поэтому за месяц это может принести дополнительные 6 млрд.

Исходя из того, что война в Персидском заливе не закончится завтра, а значит и цена на нефть не будет падать еще относительно долгое время, мы можем с уверенностью говорить, что российский бюджет будет точно получать дополнительные средства еще довольно долго.

Точные цифры спрогнозировать пока практически невозможно. Но, по самому оптимистичному для нас сценарию, в течение трех месяцев Россия дополнительно заработает, как минимум, 10-15 млрд долларов. И повторюсь, это самый оптимистичный для нас сценарий.

Много ли это? Дефицит российского бюджета за январь-февраль составляет примерно 44 млрд долларов. Здесь, конечно, нельзя подходить линейно, потому что Россия всегда имеет возможность запустить станок. Но в целом исключительно нефтяными доходами можно сделать только одну единственную вещь: смягчить стресс для макрофинансовой системы и оказать посильную помощь тем отраслям, которые уже стоят в очереди за субсидиями. Речь идет о строительстве, угольной, машиностроительной отраслях и ряде критических инфраструктурных проектов.

Если российские власти пойдут по этому пути, это не решит структурные проблемы российской экономики, но точно снизит социальную напряженность в ряде регионов. Проще говоря, системный кризис, который созревал к 2027 году, похоже, откладывается.

Но отдельно хочу подчеркнуть, что даже если бы ничего этого не было, российский ВПК все равно получил бы свое финансирование.

И еще один важный момент - геополитическая игра россиян в отношении Европы. Кремль резонно считает, что затягивание войны в Персидском заливе приведет не только к росту цен на энергоносители, но и к дефициту этих самых энергоносителей. И поэтому Москва уже начала информационную кампанию о том, что Украина планирует уничтожить "турецкий" и "голубой" потоки. Это - с одной стороны. А с другой продвигается нарратив, что Европа не выживет без российского газа.

И здесь мы можем получить общую позицию РФ и США по Северному потоку, которая, похоже, активно обсуждается. Впрочем, война в Иране приоткрывает перед россиянами окно возможностей для игры в Европе только в одном случае: если эта самая война продлится долго (три месяца и более).

Для нас вся эта ситуация может стать критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать этого не стоит.