Во Франции разгорелся скандал из-за дресс-кода для железнодорожников

Французская национальная железнодорожная компания SNCF подверглась критике со стороны профсоюзов из-за дресс-кода для сотрудников высокоскоростных электропоездов TGV, которые не носят стандартную униформу.
Это уже второй с начала года громкий скандал с участием французского перевозчика – ранее его раскритиковали за вагоны "только для взрослых".
Что возмутило общественность во Франции
Как пишет Der Spiegel, не так давно железнодорожникам выдали "Руководство по элегантности для TGV", в котором содержались советы по макияжу и выбору подходящей одежды в зависимости от типа фигуры.
В частности, женщинам с треугольной фигурой советовали избегать "обтягивающих юбок и объемных карманов на бедрах" и вместо этого выбирать "светлый или яркий топ, структурированный жакет, подплечники или широкий воротник", чтобы "сбалансировать силуэт в верхней части тела".
Тем временем, мужчинам с более округлой фигурой рекомендовали "выбирать темные топы" и "жакеты, закрывающие бедра", чтобы "удлинить силуэт и создать эффект стройности".
В свою очередь профсоюз Sud-Rail в своем сообщении на платформе X назвал эту подборку позором. В трудовом договоре оговорено, что некоторые железнодорожники носят униформу, но не указано, что они должны приводить свою фигуру и внешний вид в соответствие с эстетическими требованиями руководства.
Критики идеи подчеркнули, что категоризационное разделение людей на различные типы телосложения, которые якобы нуждаются в "коррекции" или "восстановлении баланса", предполагает, что некоторые типы телосложения считаются "проблематичными".
"Подобные заявления являются одновременно сексистскими и гроссофобскими (то есть стигматизируют людей с избыточным весом)", – возмутились в профсоюзе, добавив, что советы по макияжу и красоте в брошюре напоминали 1960-е годы.
Реакция руководства SNCF
В ответ на критику директор по пассажирским перевозкам дальнего следования SNCF Ален Кракович немедленно отозвал руководство.
"Это не соответствует ни нашим ценностям, ни нашим методам работы с сотрудниками", – написал он на платформе X.
Также Кракович анонсировал проведение внутреннего расследования, чтобы подобные инциденты больше не повторились.
Другие туристические скандалы во Франции
Как сообщал УНИАН.Туризм, с целой чередой скандалов в последние месяцы столкнулся самый известный музей Франции Лувр – от дерзкого ограбления в октябре 2025 года, вскрывшего серьезные проблемы с безопасностью и общим состоянием комплекса, до поднятия цен на билеты для неевропейцев. Ну а в феврале 2026 года Лувр напомнил о себе вновь, когда полиция разоблачила схему мошенничества с билетами в музей на сумму 10 миллионов евро.
Весной 2025 года во Франции также разразился скандал из-за того, что парижские рестораны уличили в подаче туристам дешевого вина под видом дорогого.
