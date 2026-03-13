Во Франции разгорелся скандал из-за дресс-кода для железнодорожников

В памятке содержались советы по макияжу и выбору подходящей одежды в зависимости от типа фигуры

Французская национальная железнодорожная компания SNCF подверглась критике со стороны профсоюзов из-за дресс-кода для сотрудников высокоскоростных электропоездов TGV, которые не носят стандартную униформу.

Это уже второй с начала года громкий скандал с участием французского перевозчика – ранее его раскритиковали за вагоны "только для взрослых".

Что возмутило общественность во Франции

Как пишет Der Spiegel, не так давно железнодорожникам выдали "Руководство по элегантности для TGV", в котором содержались советы по макияжу и выбору подходящей одежды в зависимости от типа фигуры.

В частности, женщинам с треугольной фигурой советовали избегать "обтягивающих юбок и объемных карманов на бедрах" и вместо этого выбирать "светлый или яркий топ, структурированный жакет, подплечники или широкий воротник", чтобы "сбалансировать силуэт в верхней части тела".

Тем временем, мужчинам с более округлой фигурой рекомендовали "выбирать темные топы" и "жакеты, закрывающие бедра", чтобы "удлинить силуэт и создать эффект стройности".

В свою очередь профсоюз Sud-Rail в своем сообщении на платформе X назвал эту подборку позором. В трудовом договоре оговорено, что некоторые железнодорожники носят униформу, но не указано, что они должны приводить свою фигуру и внешний вид в соответствие с эстетическими требованиями руководства.

Критики идеи подчеркнули, что категоризационное разделение людей на различные типы телосложения, которые якобы нуждаются в "коррекции" или "восстановлении баланса", предполагает, что некоторые типы телосложения считаются "проблематичными".

"Подобные заявления являются одновременно сексистскими и гроссофобскими (то есть стигматизируют людей с избыточным весом)", – возмутились в профсоюзе, добавив, что советы по макияжу и красоте в брошюре напоминали 1960-е годы.

Реакция руководства SNCF

В ответ на критику директор по пассажирским перевозкам дальнего следования SNCF Ален Кракович немедленно отозвал руководство.

"Это не соответствует ни нашим ценностям, ни нашим методам работы с сотрудниками", – написал он на платформе X.

Также Кракович анонсировал проведение внутреннего расследования, чтобы подобные инциденты больше не повторились.

Другие туристические скандалы во Франции

Как сообщал УНИАН.Туризм, с целой чередой скандалов в последние месяцы столкнулся самый известный музей Франции Лувр – от дерзкого ограбления в октябре 2025 года, вскрывшего серьезные проблемы с безопасностью и общим состоянием комплекса, до поднятия цен на билеты для неевропейцев. Ну а в феврале 2026 года Лувр напомнил о себе вновь, когда полиция разоблачила схему мошенничества с билетами в музей на сумму 10 миллионов евро.

Весной 2025 года во Франции также разразился скандал из-за того, что парижские рестораны уличили в подаче туристам дешевого вина под видом дорогого.

