Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Валенсия – третий по численности населения город Испании, с богатой историей, невероятной архитектурой и вкусной кухней, который встречает туристов комфортной погодой круглый год. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, что там стоит успеть сделать в первую очередь.

Еще несколько лет назад Валенсия оставалась в тени двух других крупнейших городов Испании – Барселоны и Мадрида, а также популярных Канарских и Балеарских островов. Однако, проведя удачную туристическую кампанию, город сумел привлечь больше посетителей – настолько, что в пиковые периоды на улицах стало довольно людно, а цены на услуги заметно выросли.

И, тем не менее, Валенсия вполне заслуженно получает весь этот хайп, а потому мы все же советуем добавить город в ваш список must visit. Ну а чтобы избежать толп туристов, рекомендуем посещать его в феврале-марте.

Тем более, что тогда там уже достаточно тепло, чтобы отогреться после холодной украинской зимы – средняя температура февраля в Валенсии составляет +12,5 градусов по Цельсию, а в марте столбики термометров могут подниматься до +19 градусов по Цельсию.

Под первую поездку в Валенсию можно смело выделить 3-5 полных дней, чтобы успеть увидеть основные туристические локации. Какие именно, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Посетить Город искусств и наук – днем и ночью

Хотя Валенсия – это город с древней историей, первое упоминание о котором датируется еще 138 годом до нашей эры, в первую очередь большинство туристов планируют посетить его новейшую достопримечательность. Речь идет о знаменитом Городе искусств и наук – архитектурном комплексе из шести зданий на осушенном дне реки Турия в стиле био-тек, созданном всемирно известным валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой.

Строительство началось в 1996 году, а уже через два года свои двери для гостей открыло первое здание комплекса. Полностью Город искусств и наук достроили в 2009 году.

Сейчас комплекс считается одним из лучших образцов современной архитектуры в мире, а в его помещениях устраивают различные выставки и культурно-развлекательные мероприятия. Кроме того, его можно было увидеть в нескольких популярных фильмах и сериалах, среди которых – "Мир Дикого Запада", "Доктор Кто" и "Земля будущего".

Город искусств и наук – действительно одно из самых любимых мест для отдыха среди жителей и гостей города.

В его зданиях есть музей, оперный театр, кинотеатр, планетарий, океанариум, выставочный центр, спортивная арена и оранжерея с дикими попугаями.

Но даже если вы не планируете посещать какие-либо мероприятия на его территории, там можно хорошо провести время – прогуливаясь вокруг, фотографируясь или наслаждаясь коктейлями или мороженым на уличных террасах.

При этом этот комплекс стоит посетить как днем, так и ночью – в разное время суток он выглядит по-разному впечатляюще.

Посмотреть на Валенсию сверху

Еще один обязательный пункт – посмотреть на город с высоты, поднявшись на башню Эль Мигелете, которая является частью знаменитого кафедрального собора Валенсии.

Башня высотой 51 метр была построена на стыке 14-15 веков, и чтобы подняться на ее смотровую площадку, нужно преодолеть 207 ступенек. Но оно того стоит, ведь сверху открывается круговая панорама на город.

Открыта башня семь дней в неделю с 10:00 до 18:45, а взрослый входной билет на нее стоит 3 евро.

Также стоит задержаться внутри самого собора, чтобы рассмотреть его витражи и другие интересные детали.

Сам валенсийский собор был основан в середине 13 века, и в его оформлении, кроме основного готического, использовались также элементы барокко, Ренессанса, неоклассики и романского стиля.

Между тем, площадь напротив собой является популярным местом сбора гостей и жителей города – в топ-сезон, в выходные или на праздники там просто яблоку негде упасть.

Исследовать Шелковую биржу

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Валенсии – комплекс сооружений так называемой "шелковой биржи" Лонха-де-ла-Седа, построенный в 15-16 веках и признанный шедевром мировой готики.

Этот объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в свое время служил местом заключения сделок по торговле шелком, который перевозили через местный порт, а сейчас сюда стекаются туристы со всего мира, чтобы послушать увлекательные байки от гидов и полюбоваться его "спиральными" колоннами.

Вход на территорию биржи для взрослых стоит 2 евро, но по воскресеньям и в официальные праздники туда можно попасть бесплатно.

Обойти город вдоль реки Турия

Центр Валенсии окружен парком Турия протяженностью около 10 километров, проложенным в устье высохшей одноименной реки.

Это место очень популярно среди активных жителей столицы – там есть несколько спортивных площадок и игровых стадионов, а также дорожки для бега и велопрогулок.

Кстати, также через парк можно пройти от исторического центра города до упомянутого выше Города искусств.

Прогуляться вдоль пляжа

Если же погода позволяет, можно провести целый день на пляже Malvarrosa в Валенсии – хотя вода не самая чистая для купания, ведь рядом также расположен порт, там все равно есть чем заняться.

Многие горожане и туристы раскладывают одеяла на песке и просто наслаждаются погодой, общаясь между собой, вкушая деликатесы или читая книги.

Также здесь есть немало возможностей для активного отдыха и спорта – дорожки для бега, игровые площадки для пляжного волейбола и многое другое.

Кроме того, вдоль береговой линии расположено большое количество пляжных кафе, где можно полакомиться морепродуктами под бокал местного вина или пива – как более бюджетных, так и туристических с завышенными ценами. В выходной день найти там место может быть нелегко, поэтому придется немного побродить, но атмосфера того стоит.

Выбирая место, советуем обращать внимание на то, что лежит на тарелках у других гостей, а также читать отзывы в Гугл. Ну и быть готовыми к тому, что традиционно для Испании обслуживание будет медленным и не слишком старательным.

Если же у вас есть время и вдохновение, можно прогуляться вдоль береговой линии чуть дальше до пляжа Patacona, где расположены более дорогие рестораны в симпатичных домиках.

Также на набережной возле них периодически устраивают ярмарки с хендмейд-товарами, где можно подобрать оригинальные сувениры и украшения.

Еще дальше расположен более дикий пляж Peixets – там гораздо меньше людей, но и нет никаких удобств. Тем не менее, это идеальное место для тех, кто хочет покоя и уединения.

В целом большим плюсом Валенсии является длинная и широкая береговая линия, не перегороженная никакими частными заведениями, как это принято у нас в Одессе. Поэтому можно часами прогуливаться вдоль берега, вдыхая морской бриз и слушая шум волн.

Попробовать настоящую паэлью

Конечно, традиционное блюдо испанской кухни "паэлья" (рис с шафраном и различными начинками, который готовят в глубокой сковороде и в ней же подают на стол) можно попробовать по всей стране (и, если честно, везде будет вкусно). Но жители Валенсии и тревел-зануды будут вас убеждать, что настоящую паэлью можно попробовать только на ее родине, в Валенсии.

Местные же рестораны успешно пользуются своим правом на паэлью, но далеко не всегда хайп стоит результата – где-то на самом деле не так вкусно, а где-то настолько много клиентов, что об уровне обслуживания там особо не думают.

Например, по рекомендации местных знакомых мы отправились пробовать паэлью в заведение Masusa. Там действительно было вкусно и вполне приемлемые цены, но вот обслуживание и общение с клиентами оставили неприятный осадок – наш заказ долго не принимали, хотя в заведении еще были свободные места, да и общались довольно пренебрежительно. В общем, если вы хотите посетить этот ресторан, столик нужно бронировать заранее, особенно в топ-сезон, и быть готовым, что обслуживать вас будут медленно и не очень приветливо.

Если хочется сэкономить, то можно посетить центральный рынок Валенсии Mercado Central – там настоящую валенсийскую паэлью продают в пластиковых боксах как бюджетный перекус, который можно съесть прямо на лестнице возле рынка (ведь внутри обычно место найти проблематично). Однако есть и неприятный нюанс – рынок обычно закрывается в 15 часов.

Впрочем, Валенсия – это не только паэлья. Кроме уже упомянутых выше морепродуктов в пляжных ресторанчиках, в центре города можно встретить немало симпатичных кафе и пекарен с вкусным кофе и оригинальными десертами.

Еще один полезный совет – попробуйте поискать заведения чуть дальше от центра (отзывы на Гугл-картах вам в этом помогут). Довольно часто таким образом можно найти места с не менее вкусной едой, но без очередей и с приятной атмосферой. Например, гуляя от Города искусств до центра, мы наткнулись на семейное заведение Amazonas, которое предлагает блюда валенсийской кухни с южноамериканским колоритом. Цены там более демократичные, чем в центре, но персонал гораздо более приветливый и внимательный – там гости действительно чувствуют, что их рады видеть.

Ну а вечером стоит заглянуть в бар Café de las Horas, где подают знаменитый местный коктейль Agua de Valencia – смесь фреша из местных апельсинов с игристым вином, водкой и джином. Кроме вкусных напитков, заведение привлекает гостей своим богатым интерьером.

***

Поскольку отдых в Валенсии в последнее время обходится недешево, можно отправиться оттуда в соседний Аликанте – там более подходящие для купания пляжи, цены пониже и меньшие толпы. Больше о нем читайте в нашем отдельном материале.