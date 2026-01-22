читати українською
Марина Григоренко
Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

17:41, 22.01.2026
11 мин. Туризм

Валенсия – третий по численности населения город Испании, с богатой историей, невероятной архитектурой и вкусной кухней, который встречает туристов комфортной погодой круглый год. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, что там стоит успеть сделать в первую очередь.

Еще несколько лет назад Валенсия оставалась в тени двух других крупнейших городов Испании – Барселоны и Мадрида, а также популярных Канарских и Балеарских островов. Однако, проведя удачную туристическую кампанию, город сумел привлечь больше посетителей – настолько, что в пиковые периоды на улицах стало довольно людно, а цены на услуги заметно выросли.

И, тем не менее, Валенсия вполне заслуженно получает весь этот хайп, а потому мы все же советуем добавить город в ваш список must visit. Ну а чтобы избежать толп туристов, рекомендуем посещать его в феврале-марте.

Тем более, что тогда там уже достаточно тепло, чтобы отогреться после холодной украинской зимы – средняя температура февраля в Валенсии составляет +12,5 градусов по Цельсию, а в марте столбики термометров могут подниматься до +19 градусов по Цельсию.

Под первую поездку в Валенсию можно смело выделить 3-5 полных дней, чтобы успеть увидеть основные туристические локации. Какие именно, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Посетить Город искусств и наук – днем и ночью

Хотя Валенсия – это город с древней историей, первое упоминание о котором датируется еще 138 годом до нашей эры, в первую очередь большинство туристов планируют посетить его новейшую достопримечательность. Речь идет о знаменитом Городе искусств и наук – архитектурном комплексе из шести зданий на осушенном дне реки Турия в стиле био-тек, созданном всемирно известным валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой.

Строительство началось в 1996 году, а уже через два года свои двери для гостей открыло первое здание комплекса. Полностью Город искусств и наук достроили в 2009 году.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Сейчас комплекс считается одним из лучших образцов современной архитектуры в мире, а в его помещениях устраивают различные выставки и культурно-развлекательные мероприятия. Кроме того, его можно было увидеть в нескольких популярных фильмах и сериалах, среди которых – "Мир Дикого Запада", "Доктор Кто" и "Земля будущего".

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Город искусств и наук – действительно одно из самых любимых мест для отдыха среди жителей и гостей города.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

В его зданиях есть музей, оперный театр, кинотеатр, планетарий, океанариум, выставочный центр, спортивная арена и оранжерея с дикими попугаями.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Но даже если вы не планируете посещать какие-либо мероприятия на его территории, там можно хорошо провести время – прогуливаясь вокруг, фотографируясь или наслаждаясь коктейлями или мороженым на уличных террасах.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

При этом этот комплекс стоит посетить как днем, так и ночью – в разное время суток он выглядит по-разному впечатляюще.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Посмотреть на Валенсию сверху

Еще один обязательный пункт – посмотреть на город с высоты, поднявшись на башню Эль Мигелете, которая является частью знаменитого кафедрального собора Валенсии.

Башня высотой 51 метр была построена на стыке 14-15 веков, и чтобы подняться на ее смотровую площадку, нужно преодолеть 207 ступенек. Но оно того стоит, ведь сверху открывается круговая панорама на город.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Открыта башня семь дней в неделю с 10:00 до 18:45, а взрослый входной билет на нее стоит 3 евро.

Также стоит задержаться внутри самого собора, чтобы рассмотреть его витражи и другие интересные детали.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Сам валенсийский собор был основан в середине 13 века, и в его оформлении, кроме основного готического, использовались также элементы барокко, Ренессанса, неоклассики и романского стиля.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Между тем, площадь напротив собой является популярным местом сбора гостей и жителей города – в топ-сезон, в выходные или на праздники там просто яблоку негде упасть.

Исследовать Шелковую биржу

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Валенсии – комплекс сооружений так называемой "шелковой биржи" Лонха-де-ла-Седа, построенный в 15-16 веках и признанный шедевром мировой готики.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Этот объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в свое время служил местом заключения сделок по торговле шелком, который перевозили через местный порт, а сейчас сюда стекаются туристы со всего мира, чтобы послушать увлекательные байки от гидов и полюбоваться его "спиральными" колоннами.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Вход на территорию биржи для взрослых стоит 2 евро, но по воскресеньям и в официальные праздники туда можно попасть бесплатно.

Обойти город вдоль реки Турия

Центр Валенсии окружен парком Турия протяженностью около 10 километров, проложенным в устье высохшей одноименной реки.

Это место очень популярно среди активных жителей столицы – там есть несколько спортивных площадок и игровых стадионов, а также дорожки для бега и велопрогулок.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Кстати, также через парк можно пройти от исторического центра города до упомянутого выше Города искусств.

Прогуляться вдоль пляжа

Если же погода позволяет, можно провести целый день на пляже Malvarrosa в Валенсии – хотя вода не самая чистая для купания, ведь рядом также расположен порт, там все равно есть чем заняться.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Многие горожане и туристы раскладывают одеяла на песке и просто наслаждаются погодой, общаясь между собой, вкушая деликатесы или читая книги.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Также здесь есть немало возможностей для активного отдыха и спорта – дорожки для бега, игровые площадки для пляжного волейбола и многое другое.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Кроме того, вдоль береговой линии расположено большое количество пляжных кафе, где можно полакомиться морепродуктами под бокал местного вина или пива – как более бюджетных, так и туристических с завышенными ценами. В выходной день найти там место может быть нелегко, поэтому придется немного побродить, но атмосфера того стоит.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Выбирая место, советуем обращать внимание на то, что лежит на тарелках у других гостей, а также читать отзывы в Гугл. Ну и быть готовыми к тому, что традиционно для Испании обслуживание будет медленным и не слишком старательным.

Если же у вас есть время и вдохновение, можно прогуляться вдоль береговой линии чуть дальше до пляжа Patacona, где расположены более дорогие рестораны в симпатичных домиках.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Также на набережной возле них периодически устраивают ярмарки с хендмейд-товарами, где можно подобрать оригинальные сувениры и украшения.

Еще дальше расположен более дикий пляж Peixets – там гораздо меньше людей, но и нет никаких удобств. Тем не менее, это идеальное место для тех, кто хочет покоя и уединения.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

В целом большим плюсом Валенсии является длинная и широкая береговая линия, не перегороженная никакими частными заведениями, как это принято у нас в Одессе. Поэтому можно часами прогуливаться вдоль берега, вдыхая морской бриз и слушая шум волн.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Попробовать настоящую паэлью

Конечно, традиционное блюдо испанской кухни "паэлья" (рис с шафраном и различными начинками, который готовят в глубокой сковороде и в ней же подают на стол) можно попробовать по всей стране (и, если честно, везде будет вкусно). Но жители Валенсии и тревел-зануды будут вас убеждать, что настоящую паэлью можно попробовать только на ее родине, в Валенсии.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Местные же рестораны успешно пользуются своим правом на паэлью, но далеко не всегда хайп стоит результата – где-то на самом деле не так вкусно, а где-то настолько много клиентов, что об уровне обслуживания там особо не думают.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Например, по рекомендации местных знакомых мы отправились пробовать паэлью в заведение Masusa. Там действительно было вкусно и вполне приемлемые цены, но вот обслуживание и общение с клиентами оставили неприятный осадок – наш заказ долго не принимали, хотя в заведении еще были свободные места, да и общались довольно пренебрежительно. В общем, если вы хотите посетить этот ресторан, столик нужно бронировать заранее, особенно в топ-сезон, и быть готовым, что обслуживать вас будут медленно и не очень приветливо.

Если хочется сэкономить, то можно посетить центральный рынок Валенсии Mercado Central – там настоящую валенсийскую паэлью продают в пластиковых боксах как бюджетный перекус, который можно съесть прямо на лестнице возле рынка (ведь внутри обычно место найти проблематично). Однако есть и неприятный нюанс – рынок обычно закрывается в 15 часов.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Впрочем, Валенсия – это не только паэлья. Кроме уже упомянутых выше морепродуктов в пляжных ресторанчиках, в центре города можно встретить немало симпатичных кафе и пекарен с вкусным кофе и оригинальными десертами.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Еще один полезный совет – попробуйте поискать заведения чуть дальше от центра (отзывы на Гугл-картах вам в этом помогут). Довольно часто таким образом можно найти места с не менее вкусной едой, но без очередей и с приятной атмосферой. Например, гуляя от Города искусств до центра, мы наткнулись на семейное заведение Amazonas, которое предлагает блюда валенсийской кухни с южноамериканским колоритом. Цены там более демократичные, чем в центре, но персонал гораздо более приветливый и внимательный – там гости действительно чувствуют, что их рады видеть.

Погреться в Валенсии: что стоит успеть за первую поездку в приморскую жемчужину Испании

Ну а вечером стоит заглянуть в бар Café de las Horas, где подают знаменитый местный коктейль Agua de Valencia – смесь фреша из местных апельсинов с игристым вином, водкой и джином. Кроме вкусных напитков, заведение привлекает гостей своим богатым интерьером.

***

Поскольку отдых в Валенсии в последнее время обходится недешево, можно отправиться оттуда в соседний Аликанте – там более подходящие для купания пляжи, цены пониже и меньшие толпы. Больше о нем читайте в нашем отдельном материале.

