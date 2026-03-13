РФ расширяет базу для запусков 'Шахедов' в Донецке: BI проанализировало спутниковые снимки

Несмотря на то, что база существует всего несколько месяцев, она постоянно растет, отметили журналисты.

Россия расширяет свою базу по запуску "Шахедов" возле временно оккупированного Донецка, добавляя больше пусковых позиций и складских помещений. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на новые спутниковые снимки.

Издание отмечает, что РФ начала превращать Донецкий аэропорт в базу для БПЛА летом 2025 года, установив там пусковые установки и складские помещения. Это строительство продолжалось до осени. Однако в этом году расширение базы ускорилось, отметил Кайл Глен, исследователь с открытым кодом из британского Центра информационной устойчивости.

В частности, в течение последних недель РФ добавила две новые пусковые дорожки, увеличив их общее количество до восьми. Также Москва удлинила две другие пусковые дорожки, вероятно, для поддержки новых, более тяжелых вариантов дронов

Также новые сооружения появились на рулежной дорожке. Они похожи на небольшие бункеры для хранения дронов. Кроме того, вокруг базы можно увидеть различное строительное оборудование.

Глен отметил, что РФ совершенствует эту площадку и все чаще использует ее для ночных атак по Украине. Если в 2025 году РФ использовала ее только девять раз, то в январе и феврале этого года запуски происходили почти 30 раз.

Аналитик говорит, что близость площадки к линии фронта играет на руку РФ, поскольку запуски с этой базы дают Силам обороны мало времени на реагирование. Но в то же время такое расположение делает ее более уязвимой для атак Украины.

По данным издания, РФ и в дальнейшем пытается расширять производство дронов и модифицировать их. В частности, ранее Москва установила на "Шахеды" реактивные двигатели для увеличения скорости полета и пусковые установки ракет "воздух-воздух". Все это заставляет Украину реагировать, создавая дешевые способы их сбивания. Сейчас Украина производит более 1000 дронов-перехватчиков ежедневно.

В субботу Силы обороны атаковали ракетами ATACMS и SCALP место хранения, подготовки и пуска российских Шахедов в Донецке. Отмечается, что в результате зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

Между тем в Воздушных силах анонсировали создание своего "купола", который будет обезвреживать воздушные цели врага, в частности "Шахиды". Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, в настоящее время уже есть утвержденное решение, над которым работают специалисты.

