Все боятся 'Шахедов': украинские перехватчики стали мировым хитом, - Forbes

Украинские системы борьбы с дронами привлекают внимание стран Персидского залива и других государств благодаря эффективности, низкой стоимости и опыту операторов.

Украинские системы борьбы с беспилотниками, проверенные на поле боя, привлекают внимание стран Персидского залива и других государств, сталкивающихся с угрозой ударных дронов. После многолетней войны с дешевыми односторонними беспилотниками, такими как иранский "Шахед", Киев стал одним из ведущих мировых разработчиков технологий для их уничтожения, пишет Forbes.

Украинский опыт – больше, чем оружие

Большая ценность украинских систем заключается не только в самих беспилотниках, но и в созданной сети обнаружения, программном обеспечении для управления, дешевых перехватчиках и боевом опыте операторов. Эти технологии позволяют отслеживать и эффективно нейтрализовывать атаки дронов.

10 марта Kyiv Independent сообщил, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о крупной сделке по вооружению. 11 марта BBC сообщила об отправке украинских военных специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию для обучения местных сил защите от дронов.

Стоимость и эффективность

Украинские системы дешевле западных аналогов. Так, ударный дрон дальнего радиуса действия в Украине стоит примерно 200 000 долларов, тогда как западные системы могут достигать 5–10 миллионов долларов. Более дешевые перехватчики позволяют эффективно отражать атаки роями беспилотников без больших финансовых потерь.

По данным Defense Express, беспилотники-перехватчики Sting демонстрируют эффективность 60–90% против Shahed, а украинские дроны уничтожили более 70% атак этих беспилотников над Киевской областью.

От войны к экспорту

Украинская оборонная промышленность развивается рекордными темпами. Производственные мощности выросли почти в пятьдесят раз и уже обеспечивают более половины потребностей ВСУ в вооружении. Сектор беспилотников переходит к самодостаточности, частично отказываясь от китайских компонентов, а отдельные украинские фирмы участвуют в конкурсах Пентагона.

Благодаря боевому опыту и относительно низкой стоимости технологии Украины становятся привлекательными для иностранных покупателей и делают страну не только получателем помощи, но и новатором в сфере противодействия беспилотникам.

Интерес к украинским антидроновым системам

Как сообщал УНИАН, крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco ведет прямые переговоры с украинскими производителями о закупке зенитных дронов для защиты нефтяных месторождений от атак "Шахедов".

Между тем издание Axios писало, что почти семь месяцев назад украинские чиновники пытались продать США свои проверенные в боях технологии для сбивания ударных дронов иранского производства, и даже подготовили презентацию, которая показывала, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке. В то же время администрация Трампа тогда отклонила предложение украинцев.

