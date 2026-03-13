В Одесскую область прилетели редкие птицы с 'гривами' (видео)

Вместе с большими бакланами они дежурят на проливе между Черным морем и лиманами.

В Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели краснокнижные кудрявые пеликаны. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"В Национальный парк "Тузловские лиманы" прилетели кудрявые пеликаны. Они вместе с большими бакланами дежурят на проливе между Черным морем и Тузловскими лиманами, чтобы поймать себе рыбу", - сообщил ученый.

На видео, которое обнародовал исследователь, можно увидеть стаю бакланов, среди которых видны и пеликаны, охотящиеся на рыбу.

Пеликан кудрявый: что нужно знать

Пеликан кудрявый – вид птиц из семейства пеликановых. Характерной чертой этой птицы являются перья на затылке, иногда довольно длинные – из-за этого он и получил свое украинское название.

Взрослая птица в брачном наряде серовато-белая, кольцо голой шеи вокруг глаза серое, на затылке и задней части шеи "грива" из удлиненных закрученных перьев, клюв и ноги серые, а радужная оболочка глаза светло-серая. Масса тела – до 12 кг, длина тела 160-180 см, размах крыльев 280-295 см.

Исследователи предполагают, что во времена античности и раннего средневековья кудрявый пеликан был более распространен в западной и центральной Европе. Однако в течение последних 100-150 лет популяция значительно сократилась.

Кудрявый пеликан питается почти исключительно рыбой и охотится на нее как в одиночку, так и группами. Состав питания зависит почти полностью от наличия видов рыб, пригодных для пеликана, и очень мало зависит от поведения добычи. Размер вылавливаемых рыб составляет 3–50 сантиметров. Питаться пеликаны могут иногда на значительном (50–70 километров) расстоянии от гнездовых колоний. Наиболее значительные факторы, ограничивающие численность кудрявого пеликана, – зарегулирование и мелиорация водоемов, загрязнение пестицидами и тяжелыми металлами, линии электропередачи (птицы, особенно молодые, часто гибнут, натыкаясь на провода в полете), беспокойство птиц на гнездах, отстрел. Согласно открытым источникам, в начале июля 2012 года в ландшафтном парке Меотида в Донецкой области за одну ночь уничтожена колония кудрявых пеликанов. По словам директора парка, гнезда разорили местные рыбаки, отомстив таким образом за запрет рыбачить в заповедной зоне.

В соответствии с критериями Международного союза охраны природы пеликан кудрявый отнесен к уязвимым видам. Вид включен в Красную книгу Украины, в Конвенцию о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннскую и Бернскую конвенции, соглашение AEWA и т.д.

Розовые пеликаны и фламинго прилетели в Украину - подробности

Как писал УНИАН, в Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели первые в этом сезоне розовые фламинго. Они появились в конце февраля, прилетели со стороны Черного моря.

Впоследствии в Одесской области появились также розовые пеликаны, которых еще называют "розовыми бабами". Их увидели, когда они летели в сторону лимана Сасык над селом Траповка. Затем во время обследования верховья лимана Сасык, на территории Дунайского биосферного заповедника НАН Украины, исследователи зафиксировали стаю из 55 розовых пеликанов.

Вас также могут заинтересовать новости: