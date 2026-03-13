В Украине стабилизировали энергосистему: часть регионов уже без отключений, - Шмыгаль

Более 2 ГВт мощностей могут восстановить до конца мая перед плановыми ремонтами АЭС.

В энергосистеме Украины стабилизировалась ситуация, а дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, в некоторых регионах отключения электроэнергии уже отсутствуют, а в других применяют только одну или полторы очереди ограничений.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время стабильную работу энергосистемы обеспечивают атомные, тепло- и гидроэлектростанции. Кроме того, благодаря солнечной генерации в непиковые часы системные ограничения по всей стране совсем не применяются. Также Украина продолжает импорт электроэнергии – он составляет около 12% от общего суточного потребления.

В то же время министр подчеркнул, что отопительный сезон еще продолжается, а Россия продолжает пытаться уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы готовы к этим вызовам сейчас и будем готовы еще лучше следующей зимой", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, после массированных российских атак Украина потеряла более 9 ГВт генерирующих мощностей, однако часть уже удалось восстановить. В частности, 3,5 ГВт генерации на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях и гидроэлектростанциях уже вернули в работу. Всего планируется восстановить около 4 ГВт.

При этом более 2 ГВт мощностей могут восстановить до конца мая, что поможет энергосистеме в период, когда энергоблоки атомных станций начнут выходить на плановые ремонты. Все поврежденные ТЭЦ также продолжают восстанавливать.

Отдельное направление - развитие распределенной генерации. По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны в Украине уже ввели в эксплуатацию более 1,5 ГВт таких мощностей, из которых 900 МВт - во время текущего отопительного сезона.

В 2026 году правительство планирует запустить еще 1,5 ГВт распределенной генерации. Для этого упростили процедуры подключения и ввели программы льготного кредитования для бизнеса и населения.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно сократить. Если зимой недостаток достигал 5–6 ГВт, то по состоянию на начало марта он уменьшился примерно до 1 ГВт.

Следует отметить, что 13 марта во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 применяются графики почасовых отключений света, а с 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

