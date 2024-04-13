Краков как авиационные ворота для украинцев: удобство плюс красота

Польский Краков – один из самых удобных вариантов для украинцев попасть в другие страны мира самолетом. От него сравнительно недалеко ехать до украинской границы, а сам аэропорт принимает большое количество рейсов. Как удобнее всего добраться до этого аэропорта из Украины и почему Краков следует рассматривать не только как базу для пересадки, читайте на УНІАН.Туризм.

Уже более двух лет Украина живет без гражданской авиации. И пока чиновники и эксперты продолжают анализировать возможность восстановления пассажирского авиасообщения в условиях полномасштабной войны России на нашей территории, украинцы вынуждены добираться в разные страны мира через аэропорты соседних стран.

Лучшим вариантом для украинцев на данный момент являются аэропорты Польши, ведь именно в эту страну сейчас проще всего добираться, даже несмотря на продолжающееся уже около полугода блокирование польскими фермерами автомобильной границы с Украиной. Между двумя странами прекрасно налажено железнодорожное сообщение – сразу по несколько поездов ежедневно курсируют в Варшаву, Перемышль и Хелм, и это значительно облегчает путь к местным аэропортам.

В первую очередь украинцы выбирают аэропорты польской столицы Варшавы – их там аж два и летают они по многим направлениям. Однако не менее удобным для украинцев является аэропорт Кракова – второго по величине города Польши.

Дорога из Украины в Краков

Наиболее оптимальным вариантом добраться из Кракова в Украину является поезд из Перемышля во Львов, Киев или Одессу: каждый день из украинских городов в приграничный польский город ходит по несколько поездов. Например, из Киева в Перемышль экспресс-поезд "Интерсити" доезжает примерно за 9-10 часов.

Еще около трех часов понадобится, чтобы доехать из Перемышля в Краков. В день по этому маршруту проходит более десятка поездов, в промежутке времени с 4 часов утра до 22 часов вечера. Билеты лучше покупать заранее онлайн на сайте польских железных дорог, потому что порой в день отъезда их может уже не быть, по крайней мере, на конкретный удобный для вас рейс.

Также из Перемышля можно доехать прямо в аэропорт Кракова автобусами Flixbus, но они идут во второй половине дня и подходят только под поздние рейсы. Зато, если ехать из аэропорта в Перемышль, то тогда наоборот можно воспользоваться двумя удобными утренними рейсами.

Более того, если готовы рискнуть постоять на польской автомобильной границе в пробках, то можно приехать автобусами все того же Flixbus из краковского аэропорта прямо в Украину – во Львов или даже Киев. Причем за день по этим маршрутам проходит по семь-восемь автобусов. Этот вариант по цене обходится примерно так же, как вариант с двумя поездами, но, согласитесь, ехать в автобусе через польскую границу сейчас сомнительное удовольствие.

Дорога в аэропорт Кракова

Добираться из аэропорта в город чрезвычайно просто – расстояние между ними составляет чуть больше 10 километров и с общественным транспортом там все в порядке. Вариантов добраться есть несколько.

Самым простым и приятным вариантом является поезд, который курсирует от аэропорта прямо до центрального вокзала Кракова, с конечной остановкой в городке Величка.

Билет до центрального вокзала Кракова обойдется в 17 польских злотых (около 166 гривень), а до Велички – в 21 польский злотый (около 206 гривень). Билеты можно приобрести в терминалах на станции, в терминалах внутри поезда, а также у контролера – всюду как наличными, так и кредитной картой. Курсируют такие электрички каждые полчаса-час с 4:00 до 1:00. Подробнее о расписании движения можно узнать по ссылке.

Также из аэропорта Кракова в город можно доехать автобусом – аэропорт обслуживается тремя регулярными автобусными линиями: дневными 209 и 300 (раз в 1-2 часа в интервале между 5:00 до 23:00), а также ночной 902 (раз в час с 23:00 до 4:00).

Все они являются агломерационными автобусами, поэтому билеты следует выбирать именно для этой категории. В частности, 20-минутный билет с возможностью пересадки стоит 4 польских злотых (около 40 гривень), 60-минутный билет с возможностью пересадки обойдется в 6 польских злотых (около 59 гривень), а 90-минутный с возможностью пересадки – в 8 польских злотых (около 78 гривень). Билеты можно приобрести в терминалах на остановках наличными или карточкой, их нужно валидировать при посадке. Подробную информацию о расписании движения и тарифах можно узнать по ссылке.

Рейсы из аэропорта Кракова

Международный аэропорт имени Яна Павла II Краков-Балицы (Kraków Airport im. Jana Pawła II) является вторым аэропортом Польши после аэропорта Варшава-Шопен как по пассажирообороту, так и по авиатрафику. Через него летают около трех десятков авиакомпаний в разной ценовой категории, которые предлагают рейсы в другие страны Европы, а также США, ОАЭ и еще ряд стран. Через него проходят как регулярные рейсы, так и сезонные чартерные от туристических операторов.

В частности, из Кракова летают лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Первый предлагает рейсы в такие страны, как Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория и Швеция. Второй – Албания, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Норвегия, ОАЭ и Франция.

Полезное с приятным – оставайтесь на экскурсию по Кракову

Пересадка в Кракове имеет еще одно неоспоримое преимущество – это один из самых красивых городов Польши, по которому очень приятно гулять. Вы точно найдете, чем заняться здесь в течение дня, если у вас будет длинная пересадка в городе. Или же, если есть время и вдохновение – можно остаться в Кракове с ночевкой на пару дней.

Электричка из аэропорта Кракова прибывает на местный главный железнодорожный вокзал, от которого до входа в Старый город идти всего лишь около километра. Причем дорога эта будет не через промзону или старую жилую застройку, а через симпатичные исторические домики и уютный парк. Ну а до главной достопримечательности города – Вавельского замка и набережной реки Висла – от вокзала около 2 километров. В общем, если у вас в Кракове будет часов 4-5 – вы без проблем быстренько сможете пробежаться по основным туристическим локациям, оставив вещи в камере хранения вокзала.

Первой интересной достопримечательностью, которая вас встретит в Кракове, станет Краковский барбакан (Barbakan) – бывшая самая северная часть городских стен, возведенная в конце 15 века. Сейчас объект используется для размещения экспозиций различных музейных выставок, соревнований по фехтованию, исторических реконструкций и бальных танцев.

Следующей достойной внимания локацией станет Костел Девы Марии (Bazylika Mariacka) из красного кирпича в готическом стиле, строительство которого началось в 14 веке. С высшей башни этого храма каждый час традиционно выполняется на трубе специальный сигнал – гейнал, который ранее служил сигналом точного времени.

Прямо от собора вы выйдете к главной рыночной площади Старого города (Rynek Główny), вокруг которой идет типичная туристическая жизнь – с ресторанами, сувенирными лавками и различными мероприятиями.

Здесь же расположены Суконные ряды (MNK Sukiennice) – исторические торговые павильоны в стиле ренессанс. Часть помещений здесь занимает Галерея польского искусства 19 века в Сукеннице, а часть – сувенирные лавки, где можно прикупить себе много интересного. Если ни картины, ни покупки вас не интересуют, само по себе здание очень интересное и красивое – стоит того, чтобы его осмотреть.

Еще одна интересная локация на этой площади – Башня Ратуши (Wieża Ratuszowa) в готическом стиле, построенная в первой половине 15 века. Туристы могут подняться на эту башню, чтобы полюбоваться видами Кракова.

Ну а дальше уже, через красивую улочку с кучей интересных зданий и церквей, совсем недалеко иди к знаменитому Вавелю (Wawel) – замковому комплексу на одноименном холме над рекой Висла, где запросто можно затеряться на пару часиков.

В хорошую погоду будет очень приятно посидеть на берегу реки – с видом на замок и лебедей.

Еще одна популярная локация возле замка – скульптура Вавельскому дракону (Smok Wawelski), который, по легенде, якобы жил в пещере у подножия Вавельского холма. Сейчас он извергает пламя каждые пять минут, посмотреть на что собирается куча туристов.

На территорию самого замкового комплекса можно попасть бесплатно – просто прогуляться среди великолепной готической архитектуры и цветов, полюбоваться пейзажами и пофотографировать.

Внутрь помещений замка и церкви на территории комплекса можно попасть по билетам.

Конечно, это лишь небольшой перечень того, что можно посмотреть в историческом центре Кракова. Ну а там уже, если есть время и вдохновение – можете побродить по улочкам города, они очень симпатичные и опрятные.

В целом, Краков – невероятно чистый город, особенно когда прилетаешь туда из Италии, как было в нашем случае. После кучек дерьма прямо посреди центральных улиц Неаполя (наш гид по городу можно прочитать в отдельном материале), Краков показался нам наивысшим проявлением цивилизации. Поляки действительно очень хорошо ухаживают за городом и по нему очень приятно гулять.

Кстати, прямо возле главного железнодорожного вокзала Кракова расположен большой торговый центр Galeria Krakowska, где можно найти заведения питания на любой вкус и бюджет, а также пробежаться по магазинам.

Также из Кракова довольно быстро можно доехать до известного польского горного курорта Закопане, который гарантирует вам прекрасные пейзажи.

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Пока Украина не имеет собственного гражданского авиасообщения из-за российской военной агрессии, наших граждан спасают аэропорты соседних стран. И очень часто эти города стоят того, чтобы задержаться в них на день-два, чтобы исследовать их и перевести дух, конечно, если на это у вас есть дополнительные время и финансы. Ведь как ни крути, но гнать в дороге двое суток без передышки, комфортной ночевки, элементарного душа и нормальной еды – это очень сложно как морально, так и физически.

Марина Григоренко

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