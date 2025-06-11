Турист заявляет, что заразился опасной болезнью легионеров на отдыхе в турецком Кемере.

Турист из Великорбритании Ричард Мур заявил, что впал в кому и чуть не умер, заразившись редкой болезнью легионеров в "грязном" 4-звездочном отеле в Турции.

Как пишет Metro, 55-летний мужчина отправился в пятидневный отпуск со своей партнершей Джули еще в августе прошлого года, "выложив" 2000 фунтов стерлингов (около 112 тысяч гривень) за пребывание в четырехзвездочном Champion Holiday Village в турецком Кемере.

Мужчина вспоминает, что беспокойство по поводу условий размещения началось вскоре после прибытия, когда семья отметила, что отель был "грязным", а номер казался "сырым и затхлым".

Видео дня

"Ванная комната и отель в целом выглядели запущенными, а диван в номере отеля под кондиционером был сырым на протяжении всего отпуска, из-за чего я подумал, что он протекает", – рассказал он.

После окончания отпуска Ричард вернулся в Великобританию, и там, как он утверждает, у него начали проявляться симптомы гриппа: боли в груди, одышка и лихорадка.

В результате он попал в больницу, где он был вынужден оставаться в течение месяца, что стоило ему новой работы мечты.

Врачи подтвердили, что Ричард страдал потенциально смертельной болезнью легионеров, и ему требовалось пять дней стационарного лечения, антибиотики и капельница.

"Мне повезло, что я жив, но так обидно думать, что моей семье сказали, что я могу не выжить. Я никогда не думал, что болезнь легионеров настолько серьезна, и я хочу рассказать свою историю, чтобы другие люди знали о симптомах и опасностях", – отметил мужчина.

В связи с этим он призвал других отдыхающих в случае возникновения подобных проблем с отелем срочно обратиться к врачу.

Спустя почти год после злополучного отпуска в Турции Ричард все еще продолжает бороться с летаргией, слабостью и проблемами с подвижностью, связанными с болезнью легионеров.

Одновременно он нанял адвокатов, чтобы они расследовали причины возникновения у него болезни легионеров.

"Болезнь легионеров – невероятно серьезное заболевание, и может пройти несколько дней с момента контакта с бактериями легионеллы до того, как начнут проявляться симптомы заболевания. Как Ричард с тех пор обнаружил, последствия болезни могут быть долгосрочными. Ничто не может компенсировать то влияние, которое болезнь оказала и продолжает оказывать на Ричарда, но мы полны решимости предоставить ему ответы и специализированную поддержку, которых он заслуживает", – заявила представительница пострадавшего Дженнифер Ходжсон.

Что такое болезнь легионеров и как ею заразиться?

Болезнь легионеров – это потенциально очень серьезная инфекция легких, которой люди могут заразиться, если вдыхают крошечные капельки воды, содержащие бактерии, вызывающие болезнь.

Люди старше 50 лет, курильщики и люди с хроническими заболеваниями легких или с ослабленным иммунитетом подвержены более высокому риску развития этого заболевания.

Обычно им заражаются через такие вещи, как системы кондиционирования воздуха, джакузи и увлажнители воздуха, в таких местах, как офисы, гостиницы или больницы, где бактерии попали в систему водоснабжения.

Ранние признаки редкой болезни легионеров включают "гриппоподобные" симптомы, такие как сухой кашель и лихорадка, которые могут перерасти в пневмонию.

Около 90% людей, подвергшихся воздействию бактерий легионеллы, не испытывают симптомов. Но до 15% тех, кто все же заболевает, могут страдать от тяжелой формы заболевания.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, от какой еды туристам лучше отказаться на курортах all inclusive, чтобы не заболеть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.