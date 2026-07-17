Названы самые популярные культурные ошибки, которые допускают туристы

Исследование показало, что 62% респондентов беспокоились о случайном нарушении закона во время путешествия, а 54% опасались показаться невежливыми, не желая того.

Каждый шестой путешественник совершал культурные ошибки во время отпуска - например, ел левой рукой в ​​Южной Азии или сморкался за столом в Китае. Об этом пишет Daily Express.

Опрос 2000 взрослых, путешествующих за границу, показал, что 28% из тех, кто допустил ошибку, не прикрыли плечи и колени при посещении места поклонения. 26% забыли оставить чаевые в Северной Америке, а 21% там тоже переходили дорогу в неположенном месте.

Отмечается, что несмотря на склонность к таким ошибкам, 39% всех опрошенных заявили, что знакомство с различными культурными обычаями является одной из главных причин, по которой они выбирают путешествия, особенно в дальние страны.

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Представитель компании Riviera Travel, которая заказала это исследование и предлагает организованные туры по Европе, Азии и Северной Америке, сказала:

"Путешествия - это принятие незнакомого. Эти результаты показывают, как легко доброжелательные отдыхающие могут нарушить местные обычаи, часто даже не осознавая этого". Независимо от того, идет ли речь о понимании этикета за столом, дресс-кода или местных законов, экспертное сопровождение или хорошо спланированный маршрут могут придать путешественникам уверенность в изучении незнакомых культур, не опасаясь ошибиться".

Исследование показало, что 62% респондентов беспокоились о случайном нарушении закона во время путешествия, а 54% опасались показаться невежливыми, не желая того.

При этом еще 42% испытывали беспокойство по поводу фотографирования в неположенных местах, а 41% опасались неправильного понимания религиозных обычаев.

Как туристы готовятся

Чтобы подготовиться, 57% более тщательно изучают места назначения перед поездкой. При этом 31% были удивлены тем, как много повседневных привычек воспринимаются по-разному за границей.

В частности, 30% обнаружили, что жесты рук могут иметь совершенно разное значение в зависимости от того, где они находятся в мире - например, жест "ОК" в Бразилии часто является эквивалентом ругательства.

Интересно, что среди других запретов, о которых путешественники не знали, были запрет на ввоз минеральной воды в Нигерию, а также ограничения на использование широко распространенных назальных спреев в Японии. Камуфляжная одежда запрещена на Барбадосе, а ввоз жевательной резинки в Сингапур противоречит местным правилам.

Треть респондентов стали свидетелями культурных ошибок других туристов, включая грубость по отношению к персоналу ресторана или отеля (52%), слишком громкую речь на публике (51%) и неподобающую одежду в религиозных или культурных местах (49%).

Также выяснилось, что 29% тех, кто беспокоится о социальных ошибках, предпочитают экскурсии с гидом или консультации экспертов, чтобы избежать культурных ошибок.

В то время как 24% заявили, что участие в организованной группе придаст им уверенности при исследовании незнакомых мест, а 22% высоко оценили уверенность, которую дает путешествие с опытным гидом.

Представитель Riviera Travel добавила:

"Результаты показывают, что большинство путешественников стремятся проявлять уважение при посещении новых мест, даже если иногда допускают ошибки. Открытость к различным обычаям и образу жизни - одна из самых приятных сторон путешествий. Поддержка местных экспертов, опытного гида и уверенность, которую дает организованная группа, обеспечивают необходимое спокойствие".

10 самых распространенных культурных ошибок туристов:

Не прикрывать плечи и колени при посещении мест отправления культа

Не оставлять чаевые в ресторане в Северной Америке

Переходить дорогу в неположенном месте в Америке

Есть левой рукой в ​​странах, где традиционно едят правой рукой

Не снимать обувь при входе в дом в Канаде

Опоздать на встречу или совещание в Германии

Использовать жест "ОК" в Бразилии

Оставлять палочки для еды торчащими вертикально из риса в Японии

Наливать себе напиток раньше других в Южной Корее

Касаться чьей-то головы в Таиланде

Советы туристам

Находясь за границей, туристы нередко допускают ошибки, когда речь заходит о правилах оставления чаевых. Подходы к вознаграждению за обслуживание существенно различаются в зависимости от страны.

Эксперт по туризму компании Transfeero Мануэла Савока объяснила, что в одних странах чаевые фактически стали обязательной частью оплаты услуг, тогда как в других их могут считать неуместными.

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