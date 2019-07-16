В каждом третьем детском лагере в Украине обнаружили нарушения санитарных норм

Количество детей, которые отдыхают и оздоравливаются в детских лагерях, ежегодно снижается из-за высокой стоимости путевок и низкого уровня предоставляемых услуг.

Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверок установили факты нарушения требований санитарного законодательства в каждом третьем заведении оздоровления и отдыха детей.

Как информирует Госпродпотребслужба, об этом во время коллегии по итогам работы за первое полугодие сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко.

По ее словам, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок. «Нарушение требований санитарного законодательства установлено на почти 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном», - отметила Григоренко.

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Самый высокий процент нарушений выявлен в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях - по 38%.

В основном фиксировалось нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в пищеблоках, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов на продукцию, нехватка посуды, моющих и дезинфицирующих средств и др.

Кроме того, во время проверок фиксировалось, что материально-техническая база стационарных оздоровительных заведений не соответствует требованиям.

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В частности, не отвечали требованиям санитарного законодательства 29% пищеблоков, имели недостаточную площадь и набор помещений 7% заведений, на 7 пищеблоках отсутствовала проточная холодная вода, на 10 пищеблоках отсутствует горячая проточная вода, не хватало холодильного оборудования на 48 пищеблоках и др.

Также наблюдается недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом – такое нарушение выявлено в 201 учреждении.

В целом с начала оздоровительной компании было открыто свыше 8,8 тысячи заведений оздоровления и отдыха, в том числе 380 заведений оздоровления. Не открылось через запрет Держпродспоживслужби 22 учреждения, без согласования Держпродспоживслужби было открыто 9 заведений.

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«С начала кампании услуги в заведениях оздоровления и отдыха получили почти 664 тыс. детей, из которых более 62 тыс. - в оздоровительных, более 601 тыс. - в заведениях отдыха», - сообщила Григоренко.

Она обратила внимание на тот факт, что из года в год уменьшается количество стационарных лагерей, что связано с финансовой несостоятельностью местных органов власти на их содержание.

«Наблюдается тенденция к сокращению срока работы оздоровительных заведений и продолжительности смен. Также фиксируется и снижение наполняемости лагерей, хотя проектные мощности позволяют оздоравливать больше детей, что вероятно связано с высокой стоимостью путевок и низким уровнем предоставляемых услуг», - отметили в Госпродпотребслужбе.

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Как сообщал УНИАН, в июле в оздоровительном лагере «Медик-2» в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области отравились 57 детей и 3 взрослых. Проверка выявила дизентерию Флекснера в пробах пищи и смывах с кухонного оборудования и столовых приборов, а также синегнойную палочку на спецодежде поваров.

По данным Госпродпотребслужбы, в первом полугодии этого года в Украине было зафиксировано 76 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 813 человек, в том числе 517 детей. Больше всего вспышек возникало в организованных детских коллективах (37 случаев), с заведениями общественного питания и торговли связано 25 вспышек, с учреждениями здравоохранения - 1, среди населения в быту зарегистрировано 13 вспышек.