Почему OLED-телевизор выглядит 'выцветшим' и как это исправить одной настройкой

Хотя чаще всего эта настройка встречается в OLED-панелях, она не ограничивается только этой технологией.

Многие владельцы OLED-телевизоров сталкиваются с одной и той же проблемой: картинка кажется блеклой, серой и недостаточно "живой", при этом сама панель способна выдавать идеальный черный цвет и высокую контрастность.

Обозреватель портала MakeUseOf рассказал, что причиной оказалась всего одна настройка изображения – и после ее включения телевизор буквально преобразился.

Речь идет о функции Динамическое тональное отображение (Dynamic Tone Mapping, DTM). Именно эта настройка отвечает за адаптивную обработку HDR-сигнала и позволяет телевизору более гибко управлять яркостью в зависимости от сцены.

По сути, DTM анализирует изображение в реальном времени и подстраивает уровни яркости так, чтобы сохранить детали в светлых и темных участках, одновременно делая картинку более выразительной. Это особенно заметно в сложных HDR-сценах, где важен баланс между контрастом и детализацией.

После включения функции изображение стало заметно ярче и насыщенней, а HDR-контент начал выглядеть более эффектно и реалистично. Журналист отметил, что сцены с высокой динамикой, например яркие пейзажи или подводные съемки, получили дополнительную глубину и насыщенность без сильной потери деталей.

"Оглядываясь назад, даже немного неловко, что я первые месяцы после покупки OLED не включал эту настройку. С включенным Dynamic Tone Mapping мой телевизор стал заметно ярче", – отметил эксперт.

