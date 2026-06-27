4 плюса и 2 минуса OLED-телевизоров, о которых стоит знать перед покупкой

OLED-телевизоры предлагают бесконечную контрастность и идеальную цветопередачу, но у этой технологии есть и важные ограничения.

OLED-телевизоры уже несколько лет остаются одним из главных стандартов премиального качества изображения. Благодаря самоизлучающим пикселям, которые работают отдельно и могут полностью выключиться в случае нужды, такие экраны обеспечивают идеальный черный цвет и высокий контраст, с которым сложно конкурировать другим типам панелей.

В то же время, как отмечают эксперты SlashGear, у технологии OLED есть не только сильные стороны, но и важные ограничения, о которых стоит помнить при выборе телевизора.

В чем плюсы OLED-телевизоров

Главное преимущество OLED заключается в уровне контрастности. Поскольку каждый пиксель работает независимо, черные сцены действительно выглядят черными, а не серыми, как это часто бывает у LCD и mini-LED. Это большой плюс для визуальных эффектов в играх и просмотра фильмов.

Видео дня

За счет отсутствия подсветки OLED-технология также обеспечивает превосходную цветопередачу. Пиксели работают независимо, поэтому картинка не страдает от засветов или "перетекания" света, как это бывает у других типов панелей. Это позволяет добиться насыщенных и естественных оттенков, особенно в HDR-контенте.

Еще одно сильное качество OLED – низкая задержка ввода и быстрое время отклика. Для геймеров это сочетание означает идеальную четкость в динамичных сценах и ощущение максимально "живого" изображения, где картинка точно следует за действиями игрока.

Кроме того, OLED-телевизоры обеспечивают широкие углы обзора. Картинка практически не теряет качество при просмотре сбоку, что делает их идеальными для просмотра в компании или в больших помещениях.

Недостатки OLED

Однако у технологии OLED есть и очевидные недостатки. Один из главных – поведение в ярко освещенных помещениях. Хотя современные Оледы стали значительно ярче, они все еще проигрывают mini-LED и QLED-телевизорам в условиях сильного внешнего света. Из-за особенностей работы пикселей в светлой комнате картинка может выглядеть тусклой.

Второй недостаток – высокая цена, особенно если речь идет о новых моделях с максимальным набором фишек. Разница в цене становится более ощутимой с увеличением размера экрана, поэтому даже модели среднего класса стоят заметно дороже LCD- и QLED-аналогов. А модели премиального сегмента могут легко превышать порог в несколько тысяч долларов.

Таким образом, OLED-телевизоры предлагают лучшее качество изображения на рынке, особенно для фильмов, игр и темных помещений. Но за идеальную картинку приходится платить высокой ценой и ограничениями в очень ярких комнатах, где альтернативные технологии могут оказаться практичнее.

Ранее эксперты советовали лучшие телевизоры для домашнего кинотеатра. В топ вошли решения от LG, Samsung и Sony, которые предлагают диагонали от 77 до 83 дюймов и ориентированы на максимально качественный просмотр фильмов и сериалов.

Также пользователям рассказывали, почему некоторые фильмы имеют черные полосы по бокам экрана – и можно ли с этим что-то сделать.

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