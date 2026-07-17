'Угнетатели не будут знать мира': в Ираке объявили вознаграждение в $10 млн за убийство Трампа

По данным СМИ, деньги на вознаграждение собрали за счет добровольных пожертвований боевиков, которые называют это местью за гибель иранского и иракского командиров.

В Ираке объявили вознаграждение за убийство президента США Дональда Трампа. 10 миллионов долларов обещают выплатить любому человеку, организации или учреждению, которое организует покушение на американского лидера, пишет Shafaq News.

Награду объявила проиранская иракская вооруженная группировка "Исламское сопротивление в Ираке". Средства собрали за счет добровольных пожертвований боевиков и сторонников движения.

По их мнению, покушение на Трампа должно стать местью за убийство в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего иракским ополчением Абу Махди аль-Мухандиса. Оба погибли в Багдаде в результате удара американского беспилотника. Приказ об убийстве тогда якобы лично отдал американский лидер.

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"Свободные люди мира будут и впредь преследовать убийц детей и учёных, а угнетатели никогда не познают мира", – заявили боевики.

Покушение на Трампа – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Израиль поделился с США разведывательными данными, раскрывающими новый план Ирана по убийству американского президента Дональда Трампа.

Сам Трамп, выступая перед журналистами в Анкаре, намекнул на угрозы своей жизни: "Они хотят устранить американского лидера – меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром, что я есть в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго".

Иран на протяжении многих лет открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, в начале его президентского срока.

Ранее на похоронах убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранцы скандировали лозунги о смерти Трампа, а также развернули баннер с надписью "Мы убьем Трампа".

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