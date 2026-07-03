Большинство делает эту ошибку летом: она незаметно 'убивает' батарею смартфона

Высокие температуры способны незаметно сокращать срок службы батареи, снижать производительность устройства и даже вызывать его аварийное отключение.

Летняя жара опасна не только для людей, но и для смартфонов. Высокие температуры (от 35 градусов Цельсия) способны незаметно сокращать срок службы аккумулятора, снижать производительность устройства и даже вызывать его аварийное отключение.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта или преждевременной замены аккумулятора достаточно соблюдать несколько простых правил, напоминает HowToGeek.

Самая распространенная причина перегрева – длительное пребывание телефона на солнце. Особенно опасно оставлять устройство на приборной панели автомобиля, где температура способна значительно превышать температуру воздуха.

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Эксперты советуют хранить телефон в сумке или кармане, а если приходится оставить его без присмотра – выбирать прохладное и затененное место.

Как чехол влияет на нагрев телефона

Толстые защитные чехлы хорошо спасают телефон от ударов, но летом они нередко мешают естественному отводу тепла. Из-за этого уже нагревшееся устройство остывает гораздо медленнее.

Если телефон выдал предупреждение о перегреве или стал слишком горячим, необходимо временно снять чехол. Для жаркого климата также рекомендуют использовать легкие силиконовые, TPU- или тонкие поликарбонатные чехлы, которые меньше препятствуют охлаждению.

Не перегружайте смартфон на улице

Игры, монтаж видео, длительные видеозвонки и другие ресурсоемкие задачи сильно нагружают процессор и аккумулятор. Под палящим солнцем это может быстро привести к перегреву.

Если вы используете навигацию в автомобиле, желательно разместить телефон рядом с дефлектором кондиционера. Во время прогулок на жаре полезно периодически закрывать тяжелые приложения, чтобы устройство успевало охлаждаться.

Эксперты отмечают, что летом режим энергосбережения станет особенно полезным. Он уменьшает нагрузку на процессор и ограничивает фоновую активность приложений, благодаря чему телефон выделяет меньше тепла.

Также рекомендуется снизить яркость экрана, отключить ненужные службы геолокации, фоновое обновление приложений и визуальные эффекты интерфейса, если они не нужны.

Что делать, если смартфон уже перегрелся

Если устройство стало слишком горячим, следует немедленно прекратить его использование, убрать с солнца и перенести в более прохладное помещение.

Для безопасного охлаждения достаточно положить смартфон в тень или хорошо проветриваемое место. Можно использовать вентилятор, а в автомобиле – направить на устройство поток холодного воздуха от кондиционера. После того как корпус остынет, телефоном можно пользоваться снова.

Эксперты напоминают, что современные смартфоны самостоятельно предупреждают пользователя о критическом перегреве. Игнорировать такие уведомления не стоит: несколько простых мер помогут сохранить батарею в хорошем состоянии и продлить срок службы устройства даже в самые жаркие летние дни.

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