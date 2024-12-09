Хотя прямых веских доказательств сотрудничества администрации Telegram с российским режимом нет, украинские спецслужбы считают мессенджер потенциально опасным.

На личном смартфоне президента Владимира Зеленского нет мессенджера Telegram. Об опасности этого приложения главу государства предупредили еще до полномасштабного российского вторжения, пишет The New York Times.

"Из соображений безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно размещает новости о войне для своих более 700 000 подписчиков в Telegram, не пользуется приложением на своем личном телефоне", - пишет газета со ссылкой на украинского чиновника в секторе кибербезопасности.

В последние месяцы украинских чиновников все больше беспокоит то, что Telegram получил такое распространение в украинском информационном пространстве. В частности отмечается, что враг активно использует его для дезинформации и шпионажа, например, для сбора разведданных во время ракетных ударов.

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Поэтому еще в сентябре украинским военным, чиновникам и тем, кто работает на объектах критической инфраструктуры, приказали ограничить использование приложения на рабочих телефонах. Некоторые чиновники предлагают пойти дальше и усилить контроль над Telegram, в частности заставить крупные анонимные каналы раскрыть информацию о себе.

Однако более решительная борьба с этой платформой для Украины будет нелегкой. Согласно недавнему опросу, примерно 70% украинцев используют Telegram как основной источник новостей.

"Когда воют сирены воздушной тревоги и ракеты падают на украинские города, люди стекаются в группы Telegram, чтобы получить обновления в режиме реального времени. Через приложение правительство транслирует официальные сообщения и собирает разведданные на оккупированных Россией территориях", - отмечает NYT.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов публично предупреждал об угрозах Telegram, но сказал, что не считает нужным вообще заблокировать приложение. Он призвал отменить анонимность для администраторов крупных каналов.

Последние скандалы вокруг Telegram

Как писал УНИАН, в конце августа во Франции был арестован основной создатель и владелец Telegram Павел Дуров. Эта новость вызвала определенный переполох и в России, и в Украине, поскольку в обеих странах мессенджер получил широкое распространение и стал едва ли не главным средством коммуникации.

При этом в самой Украине не утихают дискуссии о том, не стоит ли запретить Telegram вообще, поскольку доверия к нему нет. Глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев возмущался, что противники запрета встали на защиту информационной "помойки".

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