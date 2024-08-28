Депутат отмечает, что анонимные сообщения "не имеют ничего общего со свободой слова".

Публичная дискуссия вокруг мессенджера Telegram уже "достала" народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиту Потураева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Защита этой помойки для меня равна: защите права налить лужу в лифте; защите права наложить кучу под дверь соседа. Если это - свобода выражения, то я - враг такой свободы. Защиты права написать на стене подъезда, что девушка, которая кому-то не дала, - проститутка. Если это - свобода слова, то я - враг такой свободы", - отметил депутат.

Он также добавил, что это для него тождественно защите права "торговать наркотой в вашем доме".

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"Защите права устроить в вашем доме публичный дом с несовершеннолетними. Если это - свобода обмена информацией, то я - враг такой свободы. Защиты права обливать грязью всех, и травить каждого на каждого. Если это - свобода общения, то я - враг такой свободы", - написал Потураев.

Кроме того, добавил он, для него это равно и защите права порочить репутацию и разрушать доверие к любым государственным и местным органам власти, или общественным организациям. "Если это - свобода коммуникаций, то я - враг такой свободы", - отметил парламентарий.

Потураев добавил, что есть "еще один абсолютно фейковый вопрос: можно ли найти баланс между защитой свободы слова, и защитой общественных и национальных интересов?"

"Анонимные сообщения не имеют ничего общего со свободой слова. Анонимное сообщение всегда означало: клевета, даже донос. Все", - подчеркнул депутат.

По его мнению, "вопрос не в Дурове с его непонятным количеством гражданств, непонятными связями с Кремлем и Лубянкой, и непонятным финансированием".

"Вопрос в том, смогут ли цивилизованные демократические страны избежать саморазрушения из-за невозможности различить настоящую свободу сознательного демоса от шабаша управляемого извне охлоса", - написал глава Комитета.

Потураев также иронично заметил, что "Тележечка" же очень удобна". "А еще очень удобно не мыть руки после туалета и перед едой. Обычно заканчивается какой-то неприятной эпидемией. А! Еще же нам там говорят - откуда ракеты летят! А еще именно там вербуют агентов, которые жгут машины военных, собирают инфу об армии, передают координаты целей и отчитываются о попадании ракет", - отметил он.

Парламентарий также добавил, что "древняя китайская народная мудрость говорит: не стоит, сидя в дерьме, жаловаться на вонь". "Был бы у меня анонимный телеграм-канал, я бы это впарил за милую душу. А так честно скажу - эту мудрость я сам только что придумал. Но ни замаскированное дерьмо, ни анонимная вонь из немодерируемых сетей от этого не исчезают", - подытожил Потураев.

Арест владельца Telegram Павла Дурова

Как сообщал УНИАН, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова, когда он сошел на взлетно-посадочную полосу со своего частного самолета.

Сообщалось, что Дурова задержали во Франции из-за отказа Telegram от сотрудничества по финансовым вопросам и вопросам киберпреступлений.

Politico со ссылкой на французский административный документ, к которому получило доступ, сообщает, что французские власти в марте выдали ордера не только на арест Павла Дурова, но и его брата Николая.

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