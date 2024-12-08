По словам юриста, есть три варианта развития событий в этом случае.

В Украине на фоне войны продолжается мобилизация граждан в армию. Повестки некоторым людям приходят на почту. Согласно законодательству, они обязаны выполнять свои обязанности, а за нарушение им грозит ответственность.

Юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice рассказала, какие последствия ожидают человека, который не заберет повестку с почты. По ее словам, есть несколько вариантов:

штраф за неявку по повестке в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

уголовная ответственность за систематическое уклонение от выполнения обязанностей, связанных с получением повесток, что может наказываться лишением свободы;

принудительное привлечение граждан для прохождения военной службы, если они не явились по повестке.

Чипец отметила, что уголовное дело может быть даже в случае, если человек не подписывал повестку. Это произойдет, если будет установлено, что гражданин сознательно уклонялся от получения повестки и явки в военкомат.

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Юрист добавила, что повестка считается доставленной, если ее поместили в почтовый ящик, даже если лицо не забрало ее.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, когда накладывается штраф за неполучение повестки. Адвокат пояснила, что административная ответственность в этом случае предусматривает взыскание на сумму от 17 тысяч гривен.

Кроме того, адвокат рассказал, кто в первую очередь получит повестки через "Укрпочту".

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