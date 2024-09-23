Речь идет об административном взыскании в размере от 17 до 34 тыс. грн.

В случае, если человек получает заказное письмо, которым направляется повестка, но в территориальный центр комплектования не появляется, то такой человек может быть привлечен к административной ответственности, и применен к нему штраф.

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала Татьяна Кныш, руководитель адвокатского объединения "Vector". В этом случае в отношении гражданина начальником ТЦК будет выноситься постановление о привлечении его к административной ответственности с взысканием штрафа на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

Также на вопрос, возможно ли проверить силу повесток, сформированных с помощью единого государственного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, Кныш уточнила, что все повестки сформированы через электронный кабинет военнообязанных и резервистов.

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Так, повестка должна содержать электронную подпись и QR-код, который подлежит считыванию. То есть военнообязанное лицо, получившее повестку, сформированную таким образом, может проверить ее.

Адвокат также уточнила, что много повесток получают люди, которые обновили военно-учетные данные, поэтому вызывать этих граждан еще раз для уточнения данных нет смысла. "И если эти люди будут привлечены к административной ответственности, они будут оспаривать эти постановления. Потому что человек не нарушил законодательство в сфере воинского учета, и у ТЦК нет оснований вызывать человека именно для обновления или уточнения его учетных данных", - пояснила специалист.

Повестки через "Укрпочту"

В августе стало известно, что украинцам начали присылать повестки по почте. Так, "Укрпочта" начала рассылать военнообязанным повестки, которые были сгенерированы в электронном реестре. С 17 сентября их прислали не менее 6 тыс.

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