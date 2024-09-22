Если лицо после получения повестки не явилось в ТЦК и СП, то это является основанием для привлечения его к административной ответственности.

Прежде всего повестки через "Укрпочту" будут присылать лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+", сообщил адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец в информационном стриме "Говорит большой Львов".

Адвокат пояснил, что после получения повестки через почту у военнообязанного есть две недели, чтобы появиться в ТЦК и СП. "Кто же получит такие повестки в первую очередь? Это те, кто обновил данные в "Резерв+", и есть актуальная информация о таких лицах", - заявил он.

Следующие лица, которым пришлют повестки, будут те, которые не имеют права на отсрочку или пока ее не оформили и являются годными к военной службе.

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Также он подчеркнул, что если лицо после получения повестки не явилось в ТЦК и СП, то это является основанием для привлечения его к административной ответственности.

"Лицо этот процесс не контролирует, и оно узнает, что на него наложен штраф, когда исполнительная служба будет принимать соответствующие действия, особенно в отношении мер принудительного исполнения, и будут банковские счета заблокированы. Поэтому, всем рекомендую, заходить в реестр должников и мониторить данные", - отметил Филипец.

Повестки по почте

В августе стало известно, что украинцам начали присылать повестки по почте. По состоянию на 17 сентября их прислали уже по меньшей мере 6000.

Многие до сих пор считают, что повестку должны вручить под личную подпись в руки, но эти времена все прошли. Порядок их вручения прописан в правительственном постановлении, в которое внесли немало изменений.

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