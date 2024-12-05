Юрист рассказал, что должно быть указано в повестке, чтобы она считалась законной.

В Украине продолжает действовать военное положение, в рамках которого военнообязанным вручают повестки. Эта процедура должна соответствовать установленным законом нормам.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал в комментарии для РБК-Украина, как определить, что повестка выдана с нарушениями и что делать украинцам в таком случае.

"Нарушения при вручении повестки - это серьезный аргумент для ее обжалования", - подчеркнул он.

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Что должно быть указано в повестке:

название территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

ФИО и подпись руководителя ТЦК и СП;

место и время явки;

цель вызова военнообязанного;

данные о военнообязанном;

предупреждение об ответственности в случае неявки.

Юрист поделился, что вручить повестку могут только лично военнообязанному под подпись или через представителей местных советов, предприятий или организаций. Также ее могут отправить по почте, но необходимо наличие уведомления о вручении, даже если адресат отсутствовал.

Кроме того, повестку нельзя вручать без соответствующего оформления или с принуждением, отметил Франчук. По его словам, повестки, которые были переданы на блокпостах или в транспорте без подтверждения личных данных, считаются недействительными.

"Если повестку заполнили неправильно или вручили ненадлежащим образом, вы вправе не подписывать ее. Если вас заставляют сделать это под давлением или угрозами, это нарушение ваших прав", - заявил юрист.

Франчук уточнил, что полицейские могут вручать повестки только в рамках выполнения поручений ТЦК с подтверждением соответствующего документа.

Если повестка была вручена с нарушением, то военнообязанный может составить акт об отказе от ее получения или об ее отсутствии, заявил юрист. Он советует привлекать к этому процессу свидетелей, если есть такая возможность.

"Следует обратиться к юристу за консультацией. Он поможет вам правильно оценить ситуацию, подготовить необходимые документы и определить стратегию подачи иска", - сказал эксперт.

Франчук отметил, что исковое заявление нужно составить правильно. В нем необходимо указать свои требования, обосновать их доказательствами со ссылками на соответствующие нормы закона.

"Исковое заявление необходимо подать в административный суд по месту жительства ответчика (органу, выславшему повестку)", - добавил юрист.

Эксперт подчеркнул, что для подачи иска потребуются копия повестки, доказательства нарушения порядка вручения повестки и другие документы, которые подтверждают позицию военнообязанного.

"Если суд признает, что повестка была вручена с нарушением закона, то все дальнейшие действия на ее основании могут быть признаны незаконными. Если вы проигнорируете нарушения при вручении повестки, вас могут привлечь к ответственности за неявку", - сказал Франчук.

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