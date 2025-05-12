Ранее вместо российских сетей VK и OK.ru в украинское информационное пространство вошли Twitter и Facebook.

Прежде чем запрещать в Украине TikTok и Telegram, надо предложить обществу качественную альтернативу, но можно "закрыть" провокативный контент, который работает на Москву. Такое мнение высказал в эфире Live председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В частности его спросили, как он относится к предложению главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута запретить пользование TikTok и Telegram, через которые определенные лица тиражируют в том числе фейковые сообщения о мобилизации в Украине и тому подобное.

По словам Тимочко, Украина уже имеет опыт запрета российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Тогда на их замену в украинское информационное пространство, зашли американские соцсети Twitter (с 2023 года - "X") и Facebook. Тимочко добавил, что можно было говорить и за Instagram, но он имеет другое целевое назначение.

Видео дня

"Веду вот к чему - если что-то запрещать, надо предложить альтернативу. Историческая практика доказывает: если мы что-то просто запрещаем, и не предлагаем альтернативы, то, к сожалению, люди находят для себя сами или придумают. И процесс может быть не просто запрещенным, а выйти абсолютно из-под контроля", - подчеркнул Тимочко.

Как добавил эксперт, если накладывать ограничения на контент, нужно предлагать альтернативу, более того - которая обязательно по качеству, комфортности пользования не должна уступать той, что запрещена. Тимочко отметил:

"До того момента, мы можем накладывать ограничения к определенным типам, видам контента, который в них находится. Кибербезопасность никто не отменял".

Разговоры о блокировке Telegram в Украине

Как писал УНИАН, в Украине время от времени поднимается вопрос о закрытии определенных социальных сетей, в частности Telegram, через который распространяется негативный, часто фейковый контент о ВСУ. В частности, в прошлом году комитет по вопросам свободы слова ВР провел круглый стол, участники которого обсуждали эту тему. Участники мероприятия были убеждены, что необходимо искать пути для его запрета.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что мессенджер Telegram угрожает нацбезопасности, но это не означает автоматический его запрет.

Вас также могут заинтересовать новости: