Нардеп заявил, что все можно заблокировать, если есть желание и соответствующее политическое решение.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что мессенджер Telegram - это угроза нацбезопасности, но это не означает автоматический его запрет.

Реально ли с политической точки зрения, с технической, запретить "Телеграмм" в Украине?

Telegram реально запретить. Я очень удивляюсь, когда у меня это спрашивают в стране, которая успешно запретила всевозможные российские интернет-ресурсы, и в частности социальные сети - "Одноклассники", "ВКонтакте" и так далее. Все можно заблокировать, если есть желание и соответствующее политическое решение.

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Кто технически должен делать? Технически это делают провайдеры. Во исполнение какого-то решения от государства. И здесь есть разные варианты. Может быть решение СНБО, может быть закон.

Блокировка "Телеграмм" поможет Украине в борьбе с пропагандой страны-агрессора? Какой процент украинцев сейчас пользуются мессенджером как источником информации?

У нас и "ВКонтакте" сидело 60-70% населения страны. И что? Надо было оставить как было или, может, надо вернуть "ВКонтакте"? Может, "Одноклассники" еще надо вернуть? А почему нет? Давайте зададим себе такой вопрос - у нас много людей разного возраста сидели в "Одноклассниках", общались, находили друзей по школе, а мы взяли и запретили. Это же как негуманно, да? А с чего это мы сделали?

Насколько это поможет пресечь российскую пропаганду? Не будет ли она дальше лезть через TikTok, в "Фейсбуке"?

Она будет лезть. Но вопрос же в том, что там не только пропаганда. В "Телеграмме" существуют диверсионные сети. Все, что мы читаем с вами, - поджоги автомобилей, наводки на цели, вербовка людей, которые, к сожалению, склонны к тому, чтобы быть завербованными, - все это происходит там. Это известно, об этом неоднократно говорили и представители СБУ, и представители ГУРа. Это же не секрет. Это экосистема.

Но также там есть еще новости, официальные каналы власти и т.д. Так не лишатся ли люди таким образом простого для них доступа к новостям, каналам, информации, уведомлениям, которые также публикуются в "Телеграмме"?

Ну, есть другие ресурсы. В чем проблема? Это же 21-й век, 2024-й год.

А какая основная альтернатива "Телеграму"?

Разные есть. Ваш сайт (УНИАН, - ред.), например. Есть куча цифровых приложений. У вас стоит "Киев Цифровой"? И у меня стоит. И во многих городах Украины уже есть приложения. В чем проблема там публиковать информацию? То, что "удобно", еще не означает - "безопасно". Вот и все, собственно.

Как, по вашему мнению, могли бы официальные органы власти или политики показать пример и первыми удалиться из "Телеграма"?

Это так не делается. Потому что, когда у тебя минимум 70%, между 70 и 80, сидит на такой платформе, то показывать пример, - это значит, пока люди оттуда не ушли, - а они не уйдут, - как раз и означает лишить людей доступа к каналам с верифицированной информацией. То есть это безответственно.

У меня нет "Телеграма". Но это не было примером для многих моих даже друзей. Поэтому здесь надо принимать решение государственное. В интересах общества и государства. Да, иногда это решения, которые не очень нравятся людям. Это правда. Сначала не очень нравятся. А потом ситуация меняется.

Был у вас предыдущий важный вопрос по выходу. Эстония, например, приняла такое решение. Не по "Телеграму", а по, кажется, "ТикТоку"... А может и по "Телеграму". И там произошло следующее: все государственные органы оттуда ушли и люди остались один на один с кучей дерьма. Поэтому так нельзя делать.

Относительно репутационных рисков для власти. То есть люди просто привыкнут и забудут о "Телеграм"?

Я не думаю, что Петр Алексеевич Порошенко проиграл в 2019 году выборы из-за того, что запретил "ВКонтакте" и "Одноклассники" в 2016-м. Мне кажется, здесь корреляции нет. Я думаю, что он не из-за этого выборы проиграл.

То есть в целом в запрете "Телеграма" польза будет преобладать над негативом?

Я считаю, что преимущества от такого решения точно перевешивают негатив. Но смотрите: это как с Московской церковью. Я думаю, что оптимальный вариант, - это дать понять владельцу, владельцам этой платформы, что Украина не собирается и не будет шутить, готова принимать решения.

Потому что на самом деле проблема же там не в том, кто владелец и так далее. Хотя отчасти и в этом. Проблема в том, что она не модерируется. И он (Павел Дуров, - ред.) принципиально не хочет ее модерировать. Вот в чем проблема, ее корень. Если бы они хотели, они бы чистили платформу от всевозможных помоек, - ежедневно и без проблем. Уже можно искусственный интеллект к этому подключать и это решаемая проблема.

Поэтому на самом деле я не за то, чтобы его запретить. Это ошибочная история. Я считаю, что он представляет угрозу национальной безопасности, это правда. Но это не значит, что мы автоматически должны прибегать к запрету. "ВКонтакте" надо было запрещать и "Одноклассники", потому что они прямо контролировались Кремлем. По поводу этой штуки мы не можем быть уверены на 100%. Мы должны такое решение спроектировать и принять, чтобы, в частности эта сеть понимала, что если они не будут идти украинскому народу и Украинскому государству на встречу в вопросах нашей национальной безопасности, тогда мы будем их выключать. А если будут, то может и не придется.

Или речь может идти не о запрете, а о дополнительном регулировании?

Все просто. У нас же есть куча законов. У нас есть куча законов, которые оговаривают, что является вредным контентом. И все эти законы прошли европейскую экспертизу. У нас абсолютно прозрачная регуляция. Прозрачная, понятная, исполняемая. Что тоже очень важно.

Поэтому есть критерии. По этим критериям с нами же сотрудничает корпорация Meta, по этим критериям с нами сотрудничает корпорация Alphabet. То есть я имею в виду Facebook, "Инсту", YouTube. Потому что наши критерии - общечеловеческие. И они соответствуют их политикам. И диалог есть. И когда мы говорим, что "у вас там завелась всякая русская зараза", то они это принимают во внимание и делают соответствующие чистки, зачистки. Вот и все.

Дуров на днях сам рассказал, что в ближайшее время Telegram намерен ввести более жесткую модерацию и каналы связи с государственными органами стран.

Посмотрим. Это не значит, что мы не должны работать над нашими собственными решениями.

Но от этого также может зависеть наше решение, да?

Конечно.