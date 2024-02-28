Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.

Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады провел круглый стол, участники которого обсуждали в том числе тему угрозы национальные безопасности от мессенджера Telegram.

"Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности социальной сети "Телеграмм". Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине", - говорится в итоговом пресс-релизе круглого стола "Журналистские стандарты и профессиональная этика в условиях войны" на сайте парламента.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.

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"Сейчас этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю о чем говорю. И вообще, надо разделять медиа в Телеграме, которые люди читают, а также общение в Телеграме между собой. Читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы - это разные вещи. И на это надо обращать внимание. Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", - отметил он.

По его словам, относительно общения в мессенджере уже нужно говорить и объяснять, почему важно придерживаться определенных правил.

"Это отдельный разговор о безопасности. Поэтому я за то, чтобы разделять эти понятия", - добавил Коваленко.

Работа Telegram в Украине - детали

18 февраля в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. С проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более 5 тысяч раз за час.

Больше всего пользователей жаловались на невозможность отправки сообщений. Также не работал поиск по чатам и каналам, а в декстопной версии не отображались созданные папки.

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