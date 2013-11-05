Азаров обещает уже в ближайшее время покончить с рейдерством
С ближайшее время в Украине будет покончено с рейдерством, а права собственности будут надежно защищены, и это одно из главных направлений работы правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе заседания Всемирного экономического форума в Киеве.
«Мне приятно отметить, что за последние несколько месяцев по каждому факту рейдерства, которые были установлены, принимались быстрые и четкие меры. Мы должны сказать, что с рейдерством в ближайшее время будет покончено, а права собственности будут надежно защищены. Это для нас одно из главных направлений нашей деятельности», - сказал Азаров
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Вместе с тем, премьер подчеркнул, что Украине предстоит еще целый ряд реформ в этой сфере.
«Сегодня Президент (Украины - УНИАН) направил закон о прокуратуре. Такой серьезный орган работает еще по советскому закону, сохранившему черты того самого органа, который работал в советское время», - отметил Азаров.
Он обратил внимание, что изменения в работе прокуратуры проговаривались еще в середине 90-х годов.
«Я бы мог приводить и другие примеры, когда в течение 20 лет откладывались важные реформы, которые требовали напряжения сил, вели к потере рейтингов, реформы, которые были непопулярны, однако мы их проводили и будем проводить, исходя и долгосрочных интересов нашей страны», - сказал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сняла сегодня из рассмотрения законопроект о прокуратуре, принятый в первом чтении в 2009 году.
Снять из рассмотрения этот законопроект было необходимо, чтобы в парламент можно было внести президентский законопроект о прокуратуре, который получил вывод Венецианской комиссии.
На заседании Согласительного совета 4 ноября представитель Президента Украины в ВР Юрий Мирошниченко отметил, что законопроект о прокуратуре готов к рассмотрению в Верховной Раде.