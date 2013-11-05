ВР сегодня рассмотрит законопроект о прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания парламента.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов о ратификации Договора между Украиной и Индией о взаимной правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам, Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о торговом судоходстве, а также рассмотрение проектов постановлений об установлении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений и заведений системы внешкольного образования.

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Сегодняшней повесткой дня предусмотрено и рассмотрение законопроекта о ратификации Соглашения между Украиной и Индией о научно-технологическом сотрудничестве, законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения условий пенсионного обеспечения граждан.

Также ВР планирует рассмотреть вопрос об утверждении расписания заседаний ВР на текущую неделю.

Кроме того, ВР, в частности, рассмотрит изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, а также законопроект о внесении изменений в дополнения № 3 и № 7 к Закону “О Государственном бюджете Украины на 2013 год (об изменении названия субвенции)”.

Планируется рассмотреть и проекты постановлений об изменении и установлении границ Ялты и Феодосии, а также законопроектах о внесении изменений в Закон “О судоустройстве и статусе судей”.