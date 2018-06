Попов продолжает верить, что Киевгорстрой принадлежит городу

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ настаивает на своей позиции, что холдинговая компания «Киевгорстрой» остается собственностью столичной общины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я считаю, что «Киевгорстрой» не должен возвращаться, а он является собственностью города Киева. И это моя принципиальная позиция. И тот, кто считает, что это не собственность территориальной общины, пусть с нами спорит», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, юристы, с которыми он консультировался, с этим соглашаются.

А.ПОПОВ сообщил, что 5 октября состоится собрание акционеров компании, на котором, он надеется, будут «расставлены все точки над «і» и даны ответы на все вопросы».

На вопрос журналистов, действует ли на сегодняшний день решение Киевсовета от 2007 года о разрешении на продажу принадлежащих территориальной общине столицы акций «Киевгорстроя», и из-за чего соглашение о продаже этого пакета можно считать действующим, А.ПОПОВ сказал: «Я могу напомнить, на всякий случай, что был указ Президента о моратории на приватизацию этого объекта».

Первый заместитель председателя КГГА еще раз подчеркнул, что «Киевгорстрой» остается и будет оставаться в собственности общины.

«И если бы я не был убежден в том, что это так, я бы никогда не начал эту работу», заявил А.ПОПОВ, добавив, что такая инициатива коснется и других предприятий, которые относятся к коммунальной собственности, и где есть подобные спорные вопросы.

В частности, по его словам, это касается «Киевводоканала» и «Киевгаза».

«Мы считаем, что те пакеты акций, которые были полтора-два года назад у Киева, они у нас остаются», - отметил А.ПОПОВ. (Собственность киевской общины в уставном фонде «Киевводоканала» составляет 25,46%, «Киевгаза» - 28,45% - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ 2 сентября 2010 года заявил, что муниципальный пакет акций АО "ХК "Киевгорстрой" в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании "Новый регион" за 114 млн. 75 тыс. грн.

По его словам, комиссии не удалось отследить дальнейшую судьбу акций "Киевгорстроя" в связи с отсутствием "Нового региона" и ФС "Украина" по месту регистрации, а также отчетности от этих компаний.

В тот же день, 2 сентября 2010 года, в пресс-службе "Киевгорстроя" сообщили, что владельцами 80% акций холдинга стали инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd.

Ранее первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и возвратить 80% акций АО "ХК "Киевгорстрой" в собственность городской общины.

Генпрокуратура Украины в иске от 20 августа 2010 года просит Хозсуд Киева признать договор Главного управления коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» (Киев) от 29 июля 2009 года о продаже 80% акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" недействительным и обязать "Новый регион", а также регистраторов "Киевгорстроя" – ООО "Компания "Терминал-Реестр" и ООО "Адрем" – вернуть акции Киеву.

ГКЦБФР с 6 августа во исполнение предписания Генпрокуратуры приостановила на шесть месяцев обращение акций "Киевгорстроя".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.