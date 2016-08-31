В начале сентября объявят украинский фильм-номинант на премию "Оскар"

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, комитет заявил о закрытии приема заявок для участия фильмов в отборе на выдвижение на «Оскар».

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В этом году на рассмотрение комитета было представлено три фильма: «Гнездо горлицы» (режиссер Тарас Ткаченко), «Песнь песней» (режиссер Ева Нейман), «Украинские шерифы» (режиссер Роман Бондарчук).

Как сказал председатель Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко, «мы рады, что Украинский Оскаровский комитет не просто возобновил свою работу, но и принял на рассмотрение ленты, качественный уровень которых демонстрирует настоящую конкуренцию среди украинских кинематографистов в борьбе за престижную профессиональную кинонаграду».