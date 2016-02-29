Ди Каприо наконец-то получил свой первый Оскар

Американская киноакадемия наградила его за фильм "Выживший", рассказывающий о колонисте Хью Глассе, который становится на путь мести против тех, кто оставил его умирать после схватки с медведем.

Стоит отметить, что до этого Ди Каприо пять раз был номинирован на самую престижную премию в американском кино, но проигрывал.

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Фильм "Легенда Хью Гласса" на нынешнем "Оскаре" был представлен в 12-ти номинациях.

Напомним, что украинский фильм о Евромайдане остался без "Оскара". Лента-хроника рассказывает о 93-дневном периоде зимы 2013-2014 годов, описывая процесс превращения борьбы украинцев за гражданские права в Революцию Достоинства, поддерживаемую миллионами людей.