Массовое отравление шаурмой в Измаиле: количество пострадавших возросло до 76 человек

Количество пострадавших от отравлений шаурмой в Измаиле, по состоянию на сегодняшнее утро достигло 76 человек. Из этого числа 61 взрослый и 15 детей.

Читайте такжеВспышка кишечной инфекции в Измаиле завершилась – СЭС

Об этом в прямом эфире "112 Украина" сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"Проводится большая кампания, чтобы обнаружить всех кто употреблял фаст-фуд, а именно шаурму 18-19 июля до середины дня. Инкубационный период бактерии в организме человека от 6 часов до 3-х дней. Надеемся все, кто употребил, попадут сегодня в больницу. После этой даты люди уже не должны попадать", - Абрамченко.

Речь идет о возбудителе заболевания - Salmonella blegdam, который был выявлен на основании лабораторных исследований у 15 человек.

Также, Абрамченко уточнил, что комиссия по ТБ и ЧС проводит проверки всех торговых точек, которые торгуют фаст-фудом в Измаиле. Мэр напомнил, что в Украине сейчас действует мораторий на проверки. Точка First Food, в которой отравились пострадавшие уже закрыта.

В ходе проведения эпидрасследования, в кафе "First Food" были установлено отсутствие документации, подтверждающих безопасность и качество пищевых продуктов, несоблюдение условий при их хранении, отсутствие горячей проточной воды, отсутствие дезинфекционных средств, нарушение правил личной гигиены, сообщила Госпродпотребслужба в Facebook.

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления шаурмой в Измаиле.