Полиция расследует массовое отравление шаурмой в Измаиле, пострадавших уже 70

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

Полиция отмечает, что 20 июля около 17:05 в дежурную часть Измаильского отдела поступило сообщение о том, что в инфекционную больницу Измаила за помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции и острой кишечной инфекции обратился 41 человек, из которых 9 детей и 32 взрослых.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что все госпитализированные граждане купили в одном из заведений города шаурму.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится проверка заведений по продаже шаурмы, пирожков, хот-догов и соков фреш. Назначены необходимые экспертизы. По ее результатам будет установлена причина отравления людей, которая вызвала кишечную инфекцию. Досудебное следствие продолжается.