В Измаиле 41 человек обратился в больницу после съеденной шаурмы

Об этом сообщает мэр города Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

"Сегодня в инфекционную больницу Измаила за врачебной помощью с симптомами пищевой токсикоинфекции и острой кишечной инфекции обратился 41 человек (в том числе девять детей). Все больные ели шаурму в фастфуде на проспекте Суворова, 54, 18 июля в период с 12.00 до 23.00 и в первой половине дня 19 июля", - написал мэр.

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По его словам, профильные специалисты и представители городских властей провели эпидрасследование случаев пищевой токсикоинфекции и острой кишечной инфекции. Оказалось, что вышеуказанное кафе работало без соответствующих документов.

"Предприниматель неоднократно подвергался штрафу, а кафе опечатывалось. Но так как его открывали, и кафе продолжало работать, власти Измаила обращались в прокуратуру. В ходе разбирательства было установлено, что 18 июля в указанный период времени было продано 80 порций шаурмы", – отметил Абрамченко.

Мэр призвал жителей города, которые могли купить шаурму в указанном заведении, немедленно обратиться в больницу.

Как сообщал УНИАН, Украину накрыла волна летних отравлений. Одно из наиболее массовых - вспышка кишечных отравлений на Одещине. 16-26 июня в Измаильскую районную больницу (Одесская область) с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились более 720 человек (из них свыше 420 детей) местных жителей города Измаил, сел Броска и Матроска Измаильского района.