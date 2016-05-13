Парубий намекнул, что для лишения Кировограда и Днепропетровска "названий палачей" нужны изменения в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада", отвечая на вопрос о переименовании населенных пунктов в Украине в рамках декоммунизации.

"Фактически, мы на две трети уже выполнили те задачи, которые ставили перед собой. А может, даже немножко больше", - сказал Парубий.

Вместе с тем, отметил он, остались еще "проблемные" вопросы, в частности, относительно переименования Кировограда и Днепропетровска.

"Юристы дают аргументы, что здесь должна быть особая процедура, поскольку в Конституции есть исчерпывающий перечень областей, которые есть в Украине. И они убеждены, что должны быть изменения в Конституцию для того, чтобы мы сделали это переименование", - сказал председатель ВР.

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Парубий сообщил, что для решения этого вопроса будет собирать рабочую группу с участием юристов.

"Но могу сказать честно и ответственно: ничто не может стать помехой, чтобы поскорее украинские города носили украинские названия, а не названия палачей, которые уничтожали наших отцов... Не может существовать на карте Украины никакого Кировограда, никакого Днепропетровска", - подчеркнул Парубий.

Напомним, что сейчас в парламенте зарегистрирован проект постановления №3864 о переименовании Днепропетровска в Днепр, а также проект постановления №4077 о переименовании Кировограда в Ингульськ. В то же время профильный комитет ВР рекомендовал парламенту переименовать Кировоград в Кропивницкий.

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