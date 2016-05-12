Рада "декоммунизировала" Димитров, Котовск, Красноармейск, Щорс и 214 сел и поселков

За соответствующий проект постановления №4468 проголосовало 265 народных депутатов.

В частности, город Димитров Донецкой области переименован в Мирноград, Красноармейск - в Покровск, Котовск Одесской области - в Подольск, а Щорсу Черниговской области парламент вернул историческое название Сновск.

Кроме того, поселок городского типа Димитрово Кировоградской области переименован в Александрийское, пгт Жовтневое Житомирской области - в Миролюбов, пгт Жовтневое Волынской области - в Благодатное, пгт Куйбышево Запорожской области - в Бильмак, пгт Партизаны Херсонской области - в Рыков, пгт Червоный Донец Харьковской области - в Донец, а пгт Юбилейное Днепропетровской области - в Слобожанское.

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Кроме того, было переименовано 207 сел и поселков в 17 областях.

Также Рада переименовала Володарский район Донецкой области в Никольский, Володарско-Волынский район Житомирской области - в Хорошевский, Котовский район Одесской области - в Подольский, Красноармейский район Донецкой области - в Покровский, а Куйбышевский район Запорожской области - на Бильмакский.

Напомним, сегодня ВР приняла еще два постановления о массовом переименовании населенных пунктов - на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а также в оккупированных Россией АР Крым и Севастопольскому горсовету.