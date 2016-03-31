Профильный комитет рекомендует Раде переименовать Кировоград в Кропивницкий

Об этом сообщила в своем Twitter член комитета Алена Шкрум.

"Комитет только что принял решение рекомендовать Раде переименовать Кировоград - на Кропивницкий. Елисаветграда не будет", - сообщила Шкрум.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook сообщил, что институт "ради скорейшего решения этого вопроса и предотвращения его дальнейшей политизации не настаивал на своем предыдущем предложении (Ингульске) и поддержал Кропивницкого".

Как сообщал УНИАН, Кировоградский городской совет предложил Верховной Раде 7 вариантов нового названия города для его переименования в рамках декоммунизации: Елисаветград, Кропивницк, Златополь, Благомир, Ингульськ, Козацк и Эксампей.

Ранее комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименовании Кировограда в Ингульськ.

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В городе регулярно проходили митинги как сторонников названия Ингульськ, так и возвращения названия Елисаветград.

Кировоград расположен на реке Ингул, административный центр Кировоградской области, центр Кировоградского района. До 1924 года город назывался Елисаветград, в 1924-1934 годах – Зиновьевск, в 1934-1939 годах – Кирово.

10 января 1939 года город переименовали в Кировоград в честь советского политического деятеля Сергея Кирова, который при жизни никогда в нем не был и никоим образом с ним не связан. В то же время Марк Кропивницкий (1840-1910) - украинский писатель, драматург, театральный актер, с именем которого связывают создание украинского профессионального театра, в свое время жил и работал в тогдашнем Елисаветграде.