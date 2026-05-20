Солнечная буря 1859 года была настолько мощной, что телеграф работал без батарей

Аналогичное событие сегодня может обойтись США до 2,6 триллионов долларов.

В конце августа и начале сентября 1859 года Земля подверглась серии геомагнитных возмущений, самые крупные из которых произошли 1 и 2 сентября. Этот эпизод считается самым экстремальным событием космической погоды за всю историю наблюдений, пишет spacedaily.com. Он вызвал токи в телеграфных линиях по всей Северной Америке, Европе, а также в некоторых частях Австралии и Азии. Операторы на некоторых станциях получили удары электрическим током. Другие наблюдали, как загорается бумага, а из их оборудования вылетают искры. Несколько телеграфных станций сгорели.

Что на самом деле произошло во время шторма

Событие Каррингтона получило свое название от Ричарда Каррингтона, английского астронома-любителя, который утром 1 сентября, зарисовывая солнечные пятна из своей частной обсерватории в Суррее, увидел внезапную вспышку белого света, исходящую из одной из групп пятен. Вспышка длилась около пяти минут.

Ее сопровождало облако намагниченной плазмы, которое сжало магнитное поле Земли, позволило плазме хлынуть в магнитосферу и вызвало самую мощную геомагнитную бурю за всю историю наблюдений.

Видео дня

Видимые полярные сияния достигали 18 градусов широты, недалеко от Панамы. Жители северо-востока США могли читать газетные статьи при свете неба. Токи на телеграфных линиях были настолько устойчивыми и однонаправленными, что операторы из Бостона и Портленда смогли поддерживать связь и передавать сообщения по линии, "когда обычные батареи были отключены от провода".

Если бы это произошло сейчас

В 2013 году Lloyd’s of London и американская компания Atmospheric and Environmental Research опубликовали совместную оценку риска воздействия солнечных бурь на североамериканскую электросеть. По их оценкам, буря уровня Каррингтона приведет к экономическому ущербу до 2,6 триллионов долларов.

В результате шторма такой силы от 20 до 40 миллионов американцев останутся без электроэнергии на срок от 16 дней в худшем случае до одного-двух лет в худшем - все зависит от того, насколько быстро можно заменить трансформаторы сверхвысокого напряжения – оборудование, наиболее уязвимое к геомагнитно-индуцированным токам.

Так, шторм 1989 года в Квебеке, значительно слабее, чем событие Каррингтона, обрушил энергосистему Hydro-Quebec менее чем за две минуты и оставил шесть миллионов человек без электричества на девять часов.

Насколько редким является это событие

Штормы уровня Каррингтона не так экзотичны, как кажется. В отчете Lloyd’s средняя оценка периода повторяемости составляет 150 лет, с разумным диапазоном от 100 до 250 лет. Ученые оценивают вероятность события уровня Кэррингтона в течение следующего десятилетия где-то между 1 и 10 процентами.

Ранее УНИАН рассказывал, как более 800 лет назад астрономы в средневековой Японии наблюдали странные "красные огни в северном небе", и только в 2026 году ученые подтвердили, что это сияние было следствием мощной солнечной бури.

Вас также могут заинтересовать новости: