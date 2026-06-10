Ученые хотят распылить химикаты в космосе, чтобы защитить планету от Солнца

Шесть космических кораблей, облако плазмы и уменьшение силы удара вдвое – исследователи разработали концепцию, которая может изменить подход человечества к защите от излучений.

Американские ученые разработали систему космической защиты от солнечных бурь под названием StormWall. Об этом пишет Descopera.ro.

В настоящее время человечество фактически бессильно перед самыми мощными вспышками на Солнце – магнитосфера справляется с большинством угроз, но не со всеми. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Space Weather, группа ученых под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета предложила это изменить.

Концепция предусматривает вывод на геостационарную орбиту шести космических кораблей. На борту каждого – запасы бария, лития, натрия или кальция. Как отмечается в материале, как только приборы фиксируют опасный солнечный выброс, вещества распыляются в космос, где солнечный свет мгновенно превращает их в облако заряженной плазмы.

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По данным исследования, это облако направляется к дневной стороне магнитосферы – туда, где солнечный ветер давит сильнее всего. Дополнительная масса плазмы замедляет магнитное пересоединение: именно этот процесс позволяет солнечной энергии "прорваться" сквозь природный щит Земли и спровоцировать геомагнитную бурю.

Симуляции команды показывают: система способна снизить интенсивность бури более чем на 50%. В тестах, воспроизводивших реальное геомагнитное событие мая 2024 года, StormWall существенно ослабил энергетический удар, заставив часть солнечной энергии отклониться от Земли.

По мнению Уолша, эта идея разрушает устоявшееся представление о том, что человечество может только терпеть солнечную активность. По его словам, вмешательство вполне возможно с физической точки зрения, а необходимые объемы материала и возможности для запуска уже существуют.

Как следует из исследования, для одной операции требуется количество вещества, соответствующее грузу примерно 20 нефтяных танкеров. После выброса плазму вернуть невозможно – каждое применение щита является одноразовым. Впрочем, как отмечают авторы, риски для окружающей среды минимальны: плазма рассеивается солнечным ветром за шесть часов и до атмосферы не доходит.

Поскольку магнитосфера охватывает всю планету, StormWall стал бы защитой для всего человечества одновременно – без привязки к конкретным странам или регионам.

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