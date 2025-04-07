Последствия оказались не такими, как ожидали ученые.

Для получения большего количества металла требуется увеличение добычи полезных ископаемых. Если добывать их на суше, то это может поставить под угрозу районы с невероятным биоразнообразием и деревьями. Поэтому работы, в частности, проводятся на дне Тихого океана, пишет IFLScience.

Ученые из Национального океанографического центра и Музея естественной истории в Лондоне изучили участок Кларион-Клиппертон, на котором в 1979 году проводился эксперимент по добыче полезных ископаемых. В своем исследовании они рассказали, какие изменения произошли на морском дне спустя 44 года.

"Самое поразительное наблюдение заключается в том, что следы, оставленные горной машиной 44 года назад, выглядят почти так же, как если бы они были сделаны вчера", - сказал в разговоре с журналистами автор исследования доктор Адриан Гловер.

Видео дня

Ученый добавил, что животный мир уже начал заселять участки, на которых проводились работы. Исследователи обнаружили явные свидетельства долгосрочных изменений в отложениях.

В издании поделились, что 8-метровый участок морского дна был очищен от конкреций. По обеим сторонам от него остались борозды, по которым четыре десятилетия назад проехала машина.

В исследовании отмечается, что были обнаружены признаки биологического восстановления в регионе, где проводилась добыча полезных ископаемых. На поверхности осадочных пород снова обитало множество мелких и подвижных животных, включая амебоподобную ксенофиофору.

Тем не менее последствия оказались более ощутимыми для крупных животных, которые живут, прикрепляясь к морскому дну, заявили ученые. Они по-прежнему очень редки и не подают признаков восстановления.

Кроме того, ученые опасались, что шлейфы осадочных пород могли оказать широкомасштабное воздействие на животных, обитающих на морском дне. Тем не менее исследование выявило ограниченное долгосрочное воздействие без негативного влияния на численность животных.

Другие исследования ученых

Ранее ученые попытались разгадать процесс старения, изучая планарий - животных, которые считаются бессмертными. Исследования показывают, что у червей, у которых отросла новая голова, также улучшилась фертильность и восстановилась физиологическая производительность.

Кроме того, ученые выяснили, что одно событие в 2022 году резко замедлило глобальное потепление. Хотя в последнее время планета нагревается быстрее обычного, темпы потепления могли бы быть еще выше.

Вас также могут заинтересовать новости: