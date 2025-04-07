Ученые изучают планарий - уникальных червей, у которых на месте отсеченной головы отрастает новая.

Процесс старения человеческого тела предусматривает постепенную потерю нейронов и мышечной массы, а также снижение фертильности и способности заживлять раны. Исследования на животных показали, что физические упражнения и ограничение количества калорий могут омолодить определенные ткани, однако остановить старение в клетках крови или во всем организме до сих пор невозможно. Разгадать процесс старения ученые попытались, изучая планарий - животных, которые считаются бессмертными, пишет научный вестник SciTechDaily.

Изучать планарий в лаборатории взялся доктор философии, доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии и клеточной биологии развития Медицинской школы Мичиганского университета, член Института геронтологии Лонхуа Гуо. Его заинтересовал тот факт, у этих червей после обезглавливания отрастают новые головы.

"Люди знают о способности планарий к регенерации более 100 лет, но очень мало известно о том, как они восстанавливаются и почему они, кажется, живут вечно", - сказал Гуо.

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Он рассказал, что от оплодотворения и примерно до 18 месяцев планарии, как и млекопитающие, демонстрируют признаки старения, в частности потерю нейронов, мышц и снижение фертильности. Одним из наиболее очевидных признаков возраста у планарий являются аномальные изменения в глазах. Однако когда старым планариям отсекали головы, у них отрастали новые головы уже с нормальными глазами.

Дальнейшие исследования показывают, что у червей, у которых отросла новая голова, также улучшилась фертильность и восстановилась физиологическая производительность.

Также команда Гуо обнаружила, что, в отличие от млекопитающих, планарии не теряют взрослых стволовых клеток со временем, а регенерация даже "перезапускает" возрастные изменения в различных тканях.

"У старших планарий они не только не потеряли регенерационную способность, но до сих пор могут полностью восстанавливаться, что уже отличается от многих видов и свидетельствует о том, что они имеют механизмы поддержания долголетия и исцеления даже в гораздо более старшем возрасте", - сказал он.

Исследователи также сравнили данные секвенирования отдельных клеток планарий с подобными данными мышей, крыс и людей, а также мышей, которым продлевали жизнь экспериментальными методами. Выяснилось, что признаки старения у планарий совпадают с возрастными изменениями у млекопитающих и даже с признаками у мышей с удлиненным возрастом.

Следующая цель исследования, которую ставят перед собой ученые, - определить гены и клетки, которые управляют регенеративной программой, ведущей к омоложению планарий.

Ранее УНИАН рассказывал о необычной пресноводной рыбе, которая живет более 100 лет и не стареет. Это большеротый буффало, который обитает в озерах и реках США и Канады.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс отметил, что некоторые популяции большеротых буффало не видели ни одного нового поколения уже более полувека. Более того, с возрастом они только продолжают развиваться. Он рассказал, что у этих рыб не ослабевает иммунная система, не повышается стресс и не происходит распад клеток. Более того, старые особи выглядели даже лучше, чем молодые.

Треверс резюмировал, что такая особенность не делает большеротых буффало непобедимыми, однако она делает их чрезвычайно приспособленными к выживанию.

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