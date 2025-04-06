Хотя в последнее время планета нагревается быстрее обычного, темпы потепления могли бы быть еще выше.

Глобальное потепление начало ускоряться в последние несколько лет. Ученые полагали, что процесс могли подстегнуть недавние извержения мощных вулканов. Однако новое исследование показало, что без этих извержений климат теплел бы еще более высокими темпами.

Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенный в юго-западной части Тихого океана, начал мощно извергаться в январе 2022 года. Он выбросил в атмосферу большой объем водяного пара и других газов — причем на большую высоту, до 20 километров. Впоследствии это извержение назвали самым мощным в 21-м веке на текущий момент.

Поскольку водяной пар считается одним из мощных факторов глобального потепления, именно это извержение ряд ученых посчитали виновником ускоренного потепления в последние годы. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, опровергает это мнение.

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Ученые отмечают, что водяной пар в верхних слоях атмосферы задерживается лишь на короткое время, а затем превращается в осадки, поскольку холодный воздух не может удерживать много влаги. Авторы нового исследования отметили, что помимо водяного пара, который быстро выпал дождем, вулкан выбросил в атмосферу и некоторое количество диоксида серы. А вот она держится в атмосфере достаточно долго и, что важнее, оказывает обратный эффект – работает как фактор глобального похолодания.

В итоге, суммируя факторы ускоряющие и замедляющие изменение климата, ученые пришли к выводу, что общее влияние от извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай было обратным глобальному потеплению: оно охладило температуру в Южном полушарии планеты примерно на 0,1 градуса.

Авторы исследования посчитали это важной информацией, которая пригодится, когда люди смогут заняться "геоинжинирингом", то есть искусственным регулированием климата.

Изменение климата: последние новости

Как писал УНИАН, глобальное потепление весьма негативно сказывается на состоянии изолированных водоемов, таких как озера. Подавляющее большинство из них стремительно теряют кислород, что грозит гибелью населяющих их организмов.

Также мы рассказывали о серьезной угрозе, которую несет в себе таяние вечной мерзлоты вследствие глобального потепление. Там в вечных льдах могут до сих пор сохраняться живыми бактерии-возбудители опасных древних болезней, неведомые современному человечеству.

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