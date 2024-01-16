Психологи имеют две гипотезы, почему именно существует эта связь между количеством детей в семье и их психическим здоровьем.

Постоянные ссоры и драки между родными братьями и сестрами в определенной степени являются "нормальным" явлением. Новые исследования показывают, что психологическая стабильность детей и подростков напрямую зависит от количества имеющихся братьев и сестер – чем их больше, тем больше проблем.

Психологи изучали поведение и психическое состояние детей среднего школьного возраста в США и Китае, так что дело определенно не в культурных особенностях. Результаты исследования, опубликованного в издании Journal of Family Issues, свидетельствуют, что дети из больших семей имели несколько худшее психическое здоровье, чем дети из меньших семей. Это влияние было особенно заметно в семьях, где возрастная разница между братьями и сестрами составляла год или меньше.

Исследователи опросили 9100 восьмиклассников в США и 9400 в Китае (средний возраст – 14 лет), задавая им вопросы об их психическом здоровье, хотя конкретные вопросы немного различались между странами. В Китае подростки, у которых вообще не было братьев и сестер, показали лучшее психическое здоровье. В США было обнаружено, что дети, у которых не было братьев и сестер или у которых был только один, имеют схожее психическое здоровье.

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Но чем больше у ребенка было братьев/сестер, тем хуже было его психическое здоровье в целом, показывает исследование. Причем эта тенденция проявляла себя сильнее у тех детей, которые имели старших братьев и сестер.

Соавтор исследования, профессор социологии в Университете штата Огайо (США) Дуг Дауни выдвигает гипотезу, что такие тенденции являются следствием дефицита "родительского ресурса".

"Если вы думаете о родительских ресурсах как о пироге, один ребенок означает, что он получает весь пирог. Но когда вы добавляете больше братьев и сестер, каждый ребенок получает меньше ресурсов и внимания от родителей, и это может повлиять на его психическое здоровье", – объясняет Дауни.

Но есть и другие потенциальные объяснения. Например, подростки с лучшим психическим здоровьем происходили из семей с самыми высокими социально-экономическими преимуществами. В США это часто были семьи с одним или двумя детьми. В Китае это были семьи с одним ребенком.

Другие научные исследования по психологии

Как писал УНИАН, ученые провели исследование на тему лжи. Они выяснили, как часто люди прибегают к лживым утверждениям и о каких темах люди лгут чаще всего.

Также мы рассказывали о научном исследовании, авторы которого пытались понять, почему и в каком возрасте дети перестают верить в Санта-Клауса. Выяснилось, что большинство осознает правду довольно рано.

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