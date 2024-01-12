Исследователи провели несколько тестов и выяснили интересные факты насчет лжи.

Если вы уже знаете, как понять, что человек врет постоянно, то вам может стать интересно, о чем же чаще всего люди лгут.

Ответ на такой вопрос нашли ученые из Университета Твенте в Нидерландах. Они провели тест и выяснили, что большинство из его участников выдали эгоистическую ложь (22%), а еще 8% сказали неправду, чтобы кого-то защитить. Этот эксперимент длился на протяжении одного дня. Примечательно, что большинство его участников - 69%, сказали, что не лгали.

Был проведен еще один тест - участников попросили на протяжении пяти дней записывать свое поведение насчет лжи. По сведениям ученых, 22% участвовавших в эксперименте сказали, что каждый день лгали, а 19% утверждали, что ни разу не сказали неправду. Исследователи выяснили, что у тех, кто лгал, наблюдалось снижение самооценки.

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