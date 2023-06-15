Детское соперничество может перейти и во взрослую жизнь, где доставит всем массу хлопот.

В Великобритании пользователи форума возмутились поведением женщины, которая "присвоила" все "хорошие" имена для своего будущего ребенка, лишив подобного выбора свою сестру, тоже находящуюся в положении. Об этом пишет британское издание Newsweek.

Эту историю общественности поведала "пострадавшая" сестра на форуме для будущих и молодых мам Mumsnet. По ее словам, она должна родить сына на месяц раньше сестры. Однако женщины не смогли договориться, кто как назовет своего ребенка.

"Сначала она назвала мне имена мальчиков, которые она хотела бы использовать, так что, очевидно, я вычеркнул это из своего списка. Однако теперь она продолжает добавлять в свой список", – пожаловалась женщина.

Таким образом, вторая сестра уже забронировала целый список имен, которые не должна использовать первая для своего будущего малыша.

"Есть пара имен, которые мне очень нравятся и нравились до того, как она их "забрала", – рассказала женщина.

Эта в общем-то внутрисемейная история внезапно "выстрелила" в британских соцсетях, люди принялись обсуждать, насколько уместно подобное "бронирование" имен в рамках одной семьи.

"Вы не можете иметь бабки на весь список имен детей. Это несправедливо и довольно эгоистично", — написал один из пользователей.

"Я думаю, что здесь есть скрытое напряжение, которое нарастает, и вторая сестра чувствует себя немного отсталой, потому что ее ребенок должен родиться позже, поэтому она испытывает классическое соперничество между братьями и сестрами", – говорит другой пользователь.

"Назовите своего ребенка так, как хотите. Ваша сестра ведет себя как 12-летняя", — пишет третий.

"По крайней мере, у вас есть преимущество в том, что вы родите ребенка первой", – подсказывает еще один.

Ранее УНИАН писал о другой истории неуместного "детского" соперничества между взрослыми сестрами. Женщина рассказала на Reddit, что была возмущена, когда ее двоюродная сестра решила нарушить правила и привести ребенка на свадьбу "без детей". Накануне церемонии пара всем дала понять, что на этом празднике детей быть не должно.

Также мы рассказывали о том, как молодые родители хотели креативно сообщить родным пол своего будущего ребенка, однако из-за одной неловкости сюрприз был испорчен. Впрочем, никто не остался расстроенным.

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